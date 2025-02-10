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楊双子、九把刀都加入！逾200名台灣文學作家連署 支持罷免不適任立委

中央社／ 台北10日電
共逾200名台灣文學創作者今天凌晨透過網路共同聲明，支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學。圖／取自楊双子臉書
共逾200名台灣文學創作者今天凌晨透過網路共同聲明，支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學。圖／取自楊双子臉書

作家吳明益、顏擇雅、楊双子、九把刀等，共逾200名台灣文學創作者今天凌晨透過網路共同聲明，支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學。

作家楊双子今天凌晨在臉書粉絲專頁率先發表台灣文學作家連署聲明，共同領銜人包含楊双子、陳思宏、朱宥勳、馬世芳等40名創作者，連署人則有161名，共計201人參與連署，並共同發聲：「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務。」

連署人中，包含作家吳明益、平路、顏擇雅、廖玉蕙、江鵝、苦苓、九把刀、吳子雲等。作家連署聲明表示，作為台灣文學創作者，深切關注文化相關預算遭提案凍結與刪減，以及對未來的嚴峻影響。

台灣文學作家近年國際成績斐然，如2018年，吳明益以「單車失竊記」入圍英國布克國際獎長名單；2023年，陳思宏以「鬼地方」入選美國「圖書館雜誌」2022年世界文學年度十大好書；2024年，楊双子與其英文版譯者金翎以「臺灣漫遊錄」榮獲美國國家圖書獎。

連署聲明指出，近年台灣文學在國際舞台的斬獲，進一步達到文化外交目的，大多直接受惠於文化部挹注外譯推廣政策，以及隨之而來的產業動能。

連署聲明表示，粗暴浮濫凍刪預算的舉措，直接削弱文化政策的推動力與續航力，影響本土語言振復，損及整體文化環境的多元與進步空間，也等同扼殺台灣文學發展的可能性，對於當前台灣文學走向國際舞台的良好機遇更是一記重擊。

而在外界對預算刪減產生輿論時，連署聲明指出，本屆立委仍未改以預算箝制言論自由的本質，在眾多質疑聲中蠻橫通過114年度總預算案。不得不懷疑，未來幾年將會反覆上演雷同戲碼，據此而言，唯有積極倡議以罷免不適任立委，才是解決問題的根本之道。

罷免

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