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高揚凱「藍轉綠」力挺罷賴士葆 昔戰友喊話：甘心淪為民進黨棋子？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺罷免賴士葆民團，昔日戰友北市議員楊植斗則喊話「甘心淪為民進黨奪權路上的一顆棋子嗎？」。記者洪子凱／攝影
曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺罷免賴士葆民團，昔日戰友北市議員楊植斗則喊話「甘心淪為民進黨奪權路上的一顆棋子嗎？」。記者洪子凱／攝影

曾代表國民黨參選大安文山議員高揚凱近日「由藍轉綠」加入民進黨，昨天更現身罷免賴士葆民團活動。昔日戰友、台北市議員楊植斗表示，當年他與高同為新人參選彼此勉勵，但看到高加入罷團喊話「世代交替」相當憂心，更成為綠營操作罷免棋子，喊話高，「你甘心淪為民進黨奪權路上的一顆棋子嗎？」

楊植斗表示，2022年他高揚凱同為新人參政一同參選大安區，當時彼此勉勵選後仍有聯絡，但後來得知他加入民進黨雖惋惜，但理念不同也就不相為謀，但看到高是認為賴士葆在文山區當立委太久，而打出世代交替支持罷免，但「做太久能成為罷免理由嗎？」

楊植斗說，賴士葆雖已連任數屆，但也是在地民意一票票選出，若想要換人做做看，也應該用選舉來表達訴求，而不是學民進黨跟青鳥一樣搞鬥爭，用製造社會糾擾的大罷免來進行奪權。

楊植斗也說，正因一起選舉過，他知道高家族在文山長年耕耘，地方實力雄厚，景美福興宮的信眾更是不分藍綠，若高號召罷免賴士葆，那文山區這席真的很拚，媒體報導雖稱高是低調加入罷免賴士葆團體，但在民進黨刻意操作下成為罷免方一步好棋，喊話「你甘心淪為民進黨奪權路上的一顆棋子嗎？」

罷免 賴士葆

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