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14綠委、34泛藍委 面臨罷免提案

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷劉懿萱林麗玉游振昇／連線報導
朝野立委大罷免沸沸揚揚，民團衝刺罷件數。記者潘俊宏／攝影
朝野立委大罷免沸沸揚揚，民團衝刺罷件數。記者潘俊宏／攝影

立法院即將處理行政院所提選罷法覆議案，不少罷團趕在本周送件，高雄有民團預告本周送件，將成罷免綠營立委壓軸；罷免藍營立委團體除今天下午再送第二波、共十二組罷免提議書外，接下來還有第三波，將再罷三席泛藍立委。總計綠營立委恐有十四位左右、泛藍立委有卅四位，面臨罷免提案。

立法院先前通過選罷法修正案加嚴罷免連署，行政院提出覆議，國民黨立法院黨團預告將於十一日封殺，不少罷團趕在罷免新法生效前送件。

據中選會統計，至今送出十二名綠營立委的第一階段罷免提案，包括吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩、林俊憲、王定宇、李坤城；另有南投縣民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴。若加上黃捷、許智傑，就達十四位。

罷免國民黨立委方面，目前中選會收到的在野立委罷免案共十九人，包括北市王鴻薇、李彥秀，新北葉元之，桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐，南投游顥、馬文君，台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠，台東黃建賓，花蓮傅崐萁；另有新竹市長高虹安罷免案。

第二梯次、總共十二組罷免提議書將會在今天下午送抵中選會。據悉，分別為台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣，新竹縣徐欣瑩、林思銘。

另外，民團也規畫第三梯次送件，包括苗栗無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍，彰化國民黨立委謝衣鳯等人，第一階段皆已達標，待文件備妥後將遞件申請。泛藍立委計有卅四人面臨罷免提案。

李彥秀 林俊憲 罷免 蔡其昌 邱鎮軍 鄭正鈐 陳冠廷 顏寬恒 馬文君 高虹安

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