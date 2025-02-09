吳欣岱爆料李彥秀「美國背景」翻車 國民黨：想選立委失心瘋？

台灣基進秘書長吳欣岱貼文指，國民黨立委李彥秀1月發文照片在美國，被藍營打臉該照片是在國會辦公室。國民黨發言人楊智伃抨擊，吳欣岱應為不盡查證義務的誣指造謠公開道歉。

楊智伃指出，綠營為了搞惡霸政治無所不用其極，港湖「雙姝」——高嘉瑜與吳欣岱天天輪番上陣，抹黑李彥秀，試圖影響罷免。吳欣岱今竟在臉書發文，誣指李彥秀人在美國，還洋洋灑灑製作多張「證據圖」，試圖塑造「李彥秀落跑」的假象。

楊智伃說，結果所謂的「美國背景」，從窗戶、裝潢、物品到地上的垃圾桶，根本是立法院青島東路的立委研究室，如此低級的造謠手法，不僅荒謬可笑，更暴露了吳欣岱的無知與拙劣。

楊智伃說，李彥秀在港湖深耕多年，民意基礎穩固，歷經多次選舉檢驗，並非輕易能撼動的對手。眼見攻擊無效，他們只好靠抹黑、造謠、炒冷飯來搏版面，試圖刷存在感、操弄輿論，甚至為了迎合青鳥，不惜以謊言推動惡罷。

楊智伃說，更可笑的是，這場攻擊的背後，竟連女性的家庭角色都成為她們嘲諷的對象。試問，一位同時兼顧家庭與工作的女性，在春節期間與家人短暫團聚，有什麼問題？作為一位女性政治人物，吳欣岱選擇用這種方式詆毀李彥秀，甚至嘲諷她的母親身分，這不僅暴露她對守護家庭價值的無知，更是對職業女性的羞辱。