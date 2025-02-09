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賴清德子弟兵也在罷免名單 林俊憲嗆「好膽就來」正面迎戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市立委吳沛憶罷免案被退件曝光後，傳出賴清德總統的子弟兵、台南市立委林俊憲也在被罷免的送件名單中，但也被退件。林俊憲在社群表示，要報復式罷免，「好膽就來」，一定會正面迎戰。

國民黨台南市議員蔡宗豪說，未聽聞地方有設點連署，要罷免林俊憲，令人很驚訝。他開玩笑說，市長選舉，黃偉哲險勝，若要罷免，最擔心的應該是黃市長，「但台南不玩這個」。

林俊憲說，他是在吳沛憶的罷免案被退件的事情曝光後，才發現原來自己也在送件名單中，然後也是被退件了，但想罷免他的應該不會就此作罷。

他說，心裡早有預感會被針對，會有人想罷免他。這一年來，擴權法案、憲訴法、財劃法，再到最近的預算風波，每次他都站在風口浪尖，把立院的第一手消息傳達給大家，把自己在國會多年的經驗，轉化成簡單易懂的文字，讓更多「隱形席次」了解。

再加上他跟賴清德總統多年的情誼，「我這個席次在政治上，有很強烈的指標性，打壞這些人的算盤，不針對我才奇怪。」

林俊憲表示，很神奇的是，問遍選區內的市民朋友，居然沒人看過哪裡有連署站？連文宣都沒看過，一切都在無聲無息、摸不清對方是誰的情況下，默默送件又默默退件，甚至連理由書也沒人看過。

林俊憲說，沒關係，這幾天收集更多資訊後，下周會有記者會跟大家報告，他早就說過，要搞報復式罷免，「好膽就來」，一定會正面迎戰，好好展現台南人的氣魄，不讓當初支持他的12萬6千名朋友失望。

台南市立委林俊憲也被連署罷免但被退件，他表示，要搞報復式罷免，「好膽就來」。圖／擷取林俊憲臉書畫面
台南市立委林俊憲也被連署罷免但被退件，他表示，要搞報復式罷免，「好膽就來」。圖／擷取林俊憲臉書畫面

吳沛憶 林俊憲 罷免 賴清德

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