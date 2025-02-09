網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

民團發起罷國民黨立委李彥秀行動，今網紅八炯、閩南狼下午也到內湖力挺雙北立委李彥秀廖先翔罷免案，國民黨青年丁瑀到場抗議，一度爆發口角衝突，雙方互嗆反攻大陸，因罷團人數優勢，丁一度還被要求簽署連署書，場面相當混亂。

國民黨立委李彥秀罷免案第一階段連署書已送件中選會，罷免團體持續衝連署，今天包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影周以文、網紅八炯、閩南狼等人到場力挺。

網紅八炯、閩南狼下午四點到現場時，曾喊出要罷免綠委王世堅的國民黨青年丁瑀，今天在現場嗆聲八炯、閩南狼，表示他是正藍軍「你們不是到處嗆，我就是正藍軍」，結果八炯、閩南狼反嗆「那就反共大陸」，由於罷免團體有人數優勢，罷團也要丁瑀一同簽署罷免李彥秀連署書，丁拒簽，雙方爆發口角，場面相當混亂。

今天也有導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文加入罷免行動，導演陳世杰今天也宣佈，啟動拍攝罷免李彥秀的紀錄片。

陳世杰說，除了由他負責的李彥秀罷免案紀錄片，還有其他導演也會規畫拍攝國民黨立委賴士葆紀錄片，甚至金門有文史工作者正在進行相關罷免行動，即便金門很難罷免，不過已有文史工作者開始行動。至於導演楊力州也正在規畫一支大型紀錄片，會紀錄這次大罷免行動，他說，許多導演們認為這次國民黨刪公視預算案，不僅威脅影視產業的生存，更是對台灣民主自由的重大打擊。

台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天站出來加入罷免志工，她說，之所以加入罷免李彥秀，是因李彥秀是南港政三代，不過只要立法院會期外、沒開會時間，李彥秀人都在美國，質疑一個立委年領人民納稅錢一千多萬，但很多時間都不在台灣，這樣的立委不適任，應該要被罷免掉。