罷免二階段「魔王級任務」 徐巧芯力拚投票：不在乎罷團進度

徵求填寫連署書友善店家、張貼海報、招募志工團與進行罷免宣講，不分藍綠的罷免團體已開始積極爭取二階段連署！由於二階段罷免連署需要在2個月內蒐集10%選民的罷免連署書，難度頗高；對此，親綠罷免團體表示會以各種方式宣傳；罷免北市綠委的團隊成員陳冠安受訪時則說，會徵求志工團與連署點。對此，藍委徐巧芯與牛煦庭受訪時都表示，不會在意罷免是否通過第二門檻。

二階段罷免考驗大

近來許多罷免團體紛將罷免連署書送交中選會，由於罷免第二階段收取有效罷免連署書件數，是第一階段基本門檻的10倍（1%→10%），待中選會於2月底公布表格後即可啟動，扣除造冊實際僅剩50天，堪稱「魔王任務」。罷免國民黨立委廖偉翔的領銜人杜承哲表示，預計將於3月3日拿到中選會的聯署書格式，一拿到就會立刻啟動罷免連署。

杜承哲說，法定第二階段約有60天的連署時間、40天的審查期，因此預計罷免會在暑假進行投票，第二階段團隊需要32900多份連署書、要罷免廖偉翔也要10萬票才夠，因此目標蒐集5萬份連署書，目前協助連署的友善店家有35間，但還希望更多人加入，或協助張貼罷免宣傳海報，還有徵求住家懸掛布條、帆布看板。

積極徵求志工與短講

協助罷免民進黨立委的「蟾蜍剋星」團隊成員陳冠安受訪時表示，由於二階連署時間短、需要的份數多，因此在一階連署到可以二階連署的空窗期，會開始啟動徵求志工團、連署點的計畫，並持續進行街講，等到二階連署確定啟動後，也會持續相關計畫，盼能爭取更多連署書。

「沒有達不達標的問題，會不會過關，將由人民決定，相信選民的判斷。」國民黨立委牛煦庭受訪時說，分神因應罷免其實浪費的是整個選區服務的時間，將力求把影響降到最低。畢竟立委的工作成果影響選區發展，團隊以工作為重，拿出成績，他表示，剩下就交給選民，相信極端意識形態主導、毫無正當性的罷免，不會有好結果。

不在乎罷免團體進度

國民黨立委徐巧芯受訪時則說，民進黨會透過各種手段，例如抄名冊等進行，但她不會顧慮罷免第一或第二階段的問題，直接力拼投票，僅可能呼喚所有選民出來反對罷免。她強調，監督政府也不會因為罷免行動而減少，例如她之前曾推動《長照保險法》修法，本會期將成為優先法案，就會盡力推動。

她也說，會持續監督政府是否因應美國總統川普上台以後的國際新局勢，如今包括日本首相石破茂等領袖都與川普進行對話，台灣可能被美國課徵關稅下，也要有團隊儘速與川普團隊接洽，她都會在外交國防委員會進行監督，不會因為罷免而放水。

【更多精采內容，詳見 】