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曾披藍袍選議員！高揚凱現身罷團宣講 喊話「文山要世代交替」
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，而曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺，他表示，賴士葆已當了20多年立委未曾有世代交替，盼透過自己一份力促成文山區世代交替。而包含羅智強、賴士葆罷團皆表示，第一階段已達標，明天要赴中選會送件。
三罷團今天於台北客家文化主題公園連署及宣講，不過受到天氣因素影響下午宣講活動一開始，並未聚集太多人，現場有些冷清，但大約開始1小時後漸漸聚集人潮，實際觀察現場人數有破百，而包含曾代表國民黨參選議員高揚凱、民進黨立委沈伯洋、媒體人馮光遠等人皆到場助講。
而高揚凱在2022年曾代表國民黨參選台北市議員，家族背景更是藍營本土派，現身罷團現場引起注目，高表示，國會擴權期間無法認同國民黨理念選擇離開，地方上甚至自己父親都不諒解自己決定，加上文山已經超過20年沒換立委，連黨內輪替都未曾有過，文山世代喊要交替很久了很多民眾也希望換人做做看，賴沒有大家想的那麼穩。
「文山退葆」發起人指出，團隊目前已收到破萬份的連署書，明天將會和其他幾個罷團一起至中選會送件，接下來在景美、木柵一帶也會設定點收連署書，也會定期舉辦宣講活動；「大安強強滾」發起人則表示，目前收到連署書已超過第一階段標準2、3倍，接下來二階連署較為關鍵，會布多點連署站、多一些街頭宣講，讓大安區居民願意站出來。
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