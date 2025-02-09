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曾披藍袍選議員！高揚凱現身罷團宣講 喊話「文山要世代交替」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺罷團，他表示，賴士葆已當了20多年立委未曾有世代交替，盼透過自己一份力促成文山區世代交替。記者洪子凱／攝影
曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺罷團，他表示，賴士葆已當了20多年立委未曾有世代交替，盼透過自己一份力促成文山區世代交替。記者洪子凱／攝影

罷免時代來臨，罷免立委羅明才賴士葆羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，而曾代表藍營參選議員高揚凱也到場力挺，他表示，賴士葆已當了20多年立委未曾有世代交替，盼透過自己一份力促成文山區世代交替。而包含羅智強、賴士葆罷團皆表示，第一階段已達標，明天要赴中選會送件。

三罷團今天於台北客家文化主題公園連署及宣講，不過受到天氣因素影響下午宣講活動一開始，並未聚集太多人，現場有些冷清，但大約開始1小時後漸漸聚集人潮，實際觀察現場人數有破百，而包含曾代表國民黨參選議員高揚凱、民進黨立委沈伯洋、媒體人馮光遠等人皆到場助講。

而高揚凱在2022年曾代表國民黨參選台北市議員，家族背景更是藍營本土派，現身罷團現場引起注目，高表示，國會擴權期間無法認同國民黨理念選擇離開，地方上甚至自己父親都不諒解自己決定，加上文山已經超過20年沒換立委，連黨內輪替都未曾有過，文山世代喊要交替很久了很多民眾也希望換人做做看，賴沒有大家想的那麼穩。

「文山退葆」發起人指出，團隊目前已收到破萬份的連署書，明天將會和其他幾個罷團一起至中選會送件，接下來在景美、木柵一帶也會設定點收連署書，也會定期舉辦宣講活動；「大安強強滾」發起人則表示，目前收到連署書已超過第一階段標準2、3倍，接下來二階連署較為關鍵，會布多點連署站、多一些街頭宣講，讓大安區居民願意站出來。

大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影
大罷免時代來臨，罷免立委羅明才、賴士葆、羅智強三組民團昨天聚集在台北客家文化主題公園宣講，但天氣寒冷關係，活動現場人潮不多。記者洪子凱／攝影

國民黨 罷免 羅明才 羅智強 賴士葆

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