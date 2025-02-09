導演陳世杰、金鐘攝影站台連署 宣布開拍罷免李彥秀紀錄片

民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。導演陳世杰今天也宣布，啟動拍攝罷免李彥秀的紀錄片。

今天天氣冷颼颼，內湖也飄著小雨，儘管李彥秀罷免案已第一階段送件，不過持續有民眾加入連署，罷團表示，目前連署數還是第一階段，不過持續連署，是要為第二階段準備。他們希望能在短短40天之內，衝高第二階段罷免份數，所以目前連署站及收罷免連署的友善店家都持續增加。

由於先前國民黨立委陳玉珍以「公視報導偏頗、竄改歷史」為由，提案刪除文化部針對公視捐助的23億元預算，引發文化界強烈反彈，先前曾與陳玉珍互槓的導演陳世杰，今天也加入李彥秀罷免行動，並宣布啟動拍攝罷免李彥秀案的紀錄片。

陳世杰說，除了由他負責的李彥秀罷免案紀錄片，還有其他導演也會規畫拍攝國民黨立委賴士葆紀錄片，甚至金門有文史工作者正在進行相關罷免行動，即便金門很難罷免，不過已有文史工作者開始行動。至於導演楊力州也正在規畫一支大型紀錄片，會記錄這次大罷免行動，他說，許多導演們認為這次國民黨刪公視預算案，不僅威脅影視產業的生存，更是對台灣民主自由的重大打擊。