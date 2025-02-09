快訊

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

影／不放棄！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

獨／高雄殺人分屍案「仍找不到頭顱」 警不排除比照這3案開挖化糞池

聽新聞
0:00 / 0:00

導演陳世杰、金鐘攝影站台連署 宣布開拍罷免李彥秀紀錄片

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。記者林麗玉／攝影
民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。記者林麗玉／攝影

民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。導演陳世杰今天也宣布，啟動拍攝罷免李彥秀的紀錄片。

今天天氣冷颼颼，內湖也飄著小雨，儘管李彥秀罷免案已第一階段送件，不過持續有民眾加入連署，罷團表示，目前連署數還是第一階段，不過持續連署，是要為第二階段準備。他們希望能在短短40天之內，衝高第二階段罷免份數，所以目前連署站及收罷免連署的友善店家都持續增加。

由於先前國民黨立委陳玉珍以「公視報導偏頗、竄改歷史」為由，提案刪除文化部針對公視捐助的23億元預算，引發文化界強烈反彈，先前曾與陳玉珍互槓的導演陳世杰，今天也加入李彥秀罷免行動，並宣布啟動拍攝罷免李彥秀案的紀錄片。

陳世杰說，除了由他負責的李彥秀罷免案紀錄片，還有其他導演也會規畫拍攝國民黨立委賴士葆紀錄片，甚至金門有文史工作者正在進行相關罷免行動，即便金門很難罷免，不過已有文史工作者開始行動。至於導演楊力州也正在規畫一支大型紀錄片，會記錄這次大罷免行動，他說，許多導演們認為這次國民黨刪公視預算案，不僅威脅影視產業的生存，更是對台灣民主自由的重大打擊。

台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天站出來加入罷免志工，她說，之所以加入罷免李彥秀，是因李彥秀是南港政三代，不過只要立法院會期外、沒開會時間，李彥秀人都在美國，質疑一個立委年領人民納稅錢一千多萬，但很多時間都不在台灣，這樣的立委不適任，應該要被罷免掉。

民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。記者林麗玉／攝影
民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅八炯、閩南狼等加入罷免行動。記者林麗玉／攝影

李彥秀 罷免 賴士葆 陳玉珍

延伸閱讀

高嘉瑜猛打李彥秀房產 港湖藍營反擊了...想表功求位？

反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

反擊高嘉瑜綠卡、在美房產質疑 李彥秀：授權內政部查證

猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

相關新聞

導演陳世杰、金鐘攝影站台連署 宣布開拍罷免李彥秀紀錄片

民團罷免國民黨立委李彥秀，今在內湖哈拉影城設連署站，包括台灣基進北市黨部主委吳欣岱、導演陳世杰、金鐘獎攝影師周以文、網紅...

已19名藍委被鎖定！多民團明再赴中選會遞件 增12人捲罷免潮

罷免藍營立委再有進度，繼第一梯次19名藍委遭鎖定後，第二梯次、共12組罷免提議書將在明天下午送抵中選會。據悉，分別為台北...

罷團向吳沛憶「道歉」！ 早備AB隊送件確保罷免能持續

罷免立委吳沛憶第一階段遭退件，罷免團體「蟾蜍剋星」笑稱「我們要跟吳沛憶道歉，罷免案還進行中」，其實他們有「雙保險」，有A...

繼葉元之後...新北5藍委罷團宣布10日齊送件

大罷免時代來臨，新北6名國民黨立委皆被瞄準，繼罷免葉元之團隊送件後，雙和罷團、罷免洪孟楷、羅明才團隊也宣布將在10日下午...

罷免吳沛憶提案 領銜人質疑資料內容外洩

國民黨青年軍鎖定罷免「雙吳」吳思瑤及吳沛憶，卻傳出罷免民進黨台北市立委吳沛憶提案的備補領銜人退役中將張延廷入籍中正萬華區...

藍反制罷林沛祥擬罷2綠議員 童子瑋發聲：停止政治報復

民團在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署，民進黨3位議員服務處協助提供罷免連署書及收件。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。