已19名藍委被鎖定！多民團明再赴中選會遞件 增12人捲罷免潮

罷免藍營立委再有進度，繼第一梯次19名藍委遭鎖定後，第二梯次、共12組罷免提議書將在明天下午送抵中選會。據悉，分別為台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣，新竹縣徐欣瑩、林思銘，當前共31人面臨罷免。

目前中選會收到的在野立委罷免案共19人，包括北市王鴻薇、李彥秀，新北葉元之，桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐，南投游顥、馬文君，台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠，台東黃建賓，花蓮傅崐萁；另有新竹市長高虹安罷免案。

民團近日加快腳步，明天至少送出12名藍營立委罷免案，包括台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣，新竹縣徐欣瑩、林思銘；泛藍41人區域立委中，已有31人面臨罷免。

民團也規劃第三梯次送件，包括苗栗無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍，彰化國民黨立委謝衣鳳等人，第一階段皆已達標，待文件備妥後將遞件申請。

面對民團來勢洶洶，藍營「以罷制罷」，至今送出12名綠營立委的第一階段罷免提案，包括吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩、林俊憲、王定宇、李坤城；另有南投縣民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴。

不過，罷免吳沛憶的提案因領銜人設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。罷免團體「蟾蜍剋星」笑稱「我們要跟吳沛憶道歉，罷免案還進行中」，其實他們有「雙保險」，有AB隊分別送件，屆時兩隊將於二階合流。