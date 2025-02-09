罷團向吳沛憶「道歉」！ 早備AB隊送件確保罷免能持續

罷免立委吳沛憶第一階段遭退件，罷免團體「蟾蜍剋星」笑稱「我們要跟吳沛憶道歉，罷免案還進行中」，其實他們有「雙保險」，有AB隊分別送件，屆時兩隊將於二階合流；領銜人劉思吟也質疑，他昨才拿到公文，但前天就有側翼在放消息，相關單位應調查公文外洩原因。

罷免民進黨立委吳沛憶的第一階段連署於5日遞件，昨傳因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件，引發關注。吳沛憶說，已收到罷免案「不予受理」的公文；立委吳思瑤也批，罷免雙吳團體「蟾蜍剋星」是參選起手式，雙方隔空交戰。

「蟾蜍剋星」團隊今早於立法院群賢樓前接受媒體聯訪時回應，召集人滿志剛表示「我們要跟吳沛憶道歉，讓您失望了，我們罷免案還在進行中」他表示，其實他們為了「雙保險」，本來就規畫AB隊送件，目前除最早由劉思吟擔任領銜人的A隊外，B隊也已經送件了。

「蟾蜍剋星」召集人滿志剛指出，因為人力關係，本來規畫8日要送件，但4日就接到情資說5日要有另一組人會送件，為了回應在地民眾期待，也避免被說玩假的，因此就想說5日一早凌晨排隊，來搶頭香送件，本周另一天並接續送件B隊，屆時兩隊將於二階段合流；「憶事無成」不是一事無成，罷免仍持續中。

劉思吟質疑，她8日才正式拿到中選會公文，但7日就有民進黨側翼在發消息，這樣提早一天知道真的很奇怪，公文這樣外洩，相關單位應該調查好原因；本來是想結合各方力量才邀備補領銜人張延廷將軍，希望不要造成張的困擾。

「蟾蜍剋星」召集人賴苡任也說，這兩天大家都忙，無法再去回應吳思瑤，但他要說，吳現在是造謠三部曲，先是貼標籤、帶風向、去脈絡化，只劉思吟資格不符，事實上卻不是這樣；接著控花蓮行政中立問題，如今中選會消息外洩，是否是行政不中立？最後是貼標籤說有人想選舉、不是在地人，但本來就有更適任的人，且像是聯電創辦人曹興誠、醫師史書華、網紅八囧也非在地人，為何卻可以出來罷免國民黨立委？