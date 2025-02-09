繼葉元之後...新北5藍委罷團宣布10日齊送件

大罷免時代來臨，新北6名國民黨立委皆被瞄準，繼罷免葉元之團隊送件後，雙和罷團、罷免洪孟楷、羅明才團隊也宣布將在10日下午2時一同送中選會、而罷免廖先翔團隊預計下午4時送件。罷免洪孟楷團隊表示，預計向中選會遞交4761份，雙和罷團則預計送出罷免立委張智倫3200份、立委林德福提議書2600份以上。

罷免洪孟楷團隊指出，第一階已收近2萬份提議書，顯示選民對不適任立委的強烈不滿與監督決心。罷免團隊將於10日下午2時前往中選會，遞交4761份提議書，由領銜人方柏翔帶領志工團隊送件。

雙和罷團表示，罷免中和立委張智倫，則是雙和罷免團隊創始團員之一、藝術創作者Mini將擔任領銜人；罷免永和立委林德福領銜人，由知名音樂人且為第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主朱約信（豬頭皮）擔任，預計前者送出3200份以上，後者2600份以上皆高於門檻。