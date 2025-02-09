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新聞眼／賴政府成績單 罷免非解方

聯合報／ 本報記者屈彥辰
賴清德總統去年五二○就職以來，朝野對峙氛圍尤盛過往。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統去年五二○就職以來，朝野對峙氛圍尤盛過往。圖／聯合報系資料照片

罷免戰火籠罩全台，不分藍綠，均有立委被點名「非罷不可」。自賴清德總統去年五二○就職以來，朝野對峙氛圍尤盛過往，綜觀賴政府就職後去年整年，都在高強度的議事攻防中度過，賴政府是否有交出及格成績單？民眾心中自有公斷。

賴總統首度邀約五院院長茶敘共商國政，看似有意促成朝野大和解，但賴總統恐是搞錯邀約對象，因為政府執政不力的困境源頭不在院際紛爭，而在朝野政黨高度對抗又極度互不信任。

罷免並非賴總統執政困境的解方，縱然僥倖罷掉幾名藍委，又僥倖由綠營補選成功，當施政不力，政策錯誤，人民在下一次的選舉，照樣用選票拉下賴政權。市井小民為生活而奔走，為生計而奮鬥，哪裡在乎罷不罷免？用電，包括民生、工業等，是一般人民、產業的最基本需求，民生、經濟，始終才是民眾最關心的議題。

國民黨將核能延役相關修法正式提上檯面，實因今年是能源政策究竟是徹底失敗，或是尚有一線生機的關鍵年。目前最後一座核能發電機核三廠二號機將於今年五月除役。連核三都停止商轉的那刻起，意味我國核電正式走入歷史，往後要再重啟核電，所費心力不貲。

用電問題是科學問題，須務實面對。當供電都成問題，產業發展空間恐進一步壓縮，亦會離賴總統宣示的「具民主價值的智慧科技島」、擴大發展人工智慧（ＡＩ）等目標愈來愈遠。當電價上漲，帶動物價上揚，人民連喝杯全糖全冰的珍奶都快成奢侈時，這股不滿將化作浪潮，終會翻覆傲慢的執政者。

核三廠 核能 核電 發電機 罷免 能源政策 賴清德

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