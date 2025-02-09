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反制罷免 藍轉戰民生法案

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪王寓中／台北報導
國民黨定調立院新會期為「法案會期」，拋出核能延役等多項民生法案，不光福國利民，也在避免全黨被拖在罷免戰場。圖為核三廠。本報資料照片
國民黨定調立院新會期為「法案會期」，拋出核能延役等多項民生法案，不光福國利民，也在避免全黨被拖在罷免戰場。圖為核三廠。本報資料照片

罷免潮席捲全台，民進黨立院黨團總召柯建銘定調新會期為「罷免會期」，國民黨除祭出以罷制罷，黨中央定調新會期「法案會期」，拋出核能延役等多項民生法案，不光福國利民，也在避免全黨被拖在罷免戰場。

藍營人士指出，如國民黨在某種程度不主動成為「跳開罷免戰場」的一方，「什麼事情都不用做，整天防守罷免，回應罷免就好，爽到深藍，丟掉中間偏藍。」

另外，賴總統日前宣示，要將台灣打造成具民主價值的智慧科技島，並需加快發展人工智慧（ＡＩ）技術。國民黨立委葛如鈞質疑，發展ＡＩ需要大量穩定電力，許多科技大廠都在預購核電，就連德日等國也重啟廢棄的核電廠，而台灣卻還在非核家園，卡在意識形態當中。

知情人士表示，國會過去一年幾乎全被政治激烈攻防的議題淹沒，在野立委監督執政是天職，但除了國會的壕溝戰外，站在國政的高度，在野黨也應提出與國計民生有關的法案，回到民眾最關心的民生經濟議題，傾聽民聲，主動設定戰場，主導議題，除了不跟民進黨起舞，也能凸顯民進黨當家鬧事的荒謬。

知情人士指出，立院新會期回到民生法案，特別是與未來國家經濟發展與民生攸關的能源議題，是黨中央與國民黨立院黨團的一致共識，不僅能跳脫罷免戰的泥淖，也能累積更多的問政紅利與口碑，同樣有助未來的罷免戰攻防並增加反制的籌碼。

有藍委私下表示，他確實有收到選民反饋，認為國民黨不能陪民進黨「玩下去」，中間選民其實就是一群在乎自己生活的人，罷免在中間選民裡是「極度冷清」。他看到黨中央出面定調新會期是法案會期，提出不少應該推的民生法案，不諱言是爭取中間選民，做點正事的正確判斷。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，有六成民意認為核電不應完全走入歷史，去年有不少藍委提出核電延役方案，後來皆被按下。不諱言當時確實有些聲音，認為不應幫民進黨解套，能源政策為民進黨搞砸，國民黨何必幫忙？但內部亦有聲音認為，人民願意支持國民黨，就是因為選舉時有提出核電延役，那就應落實選舉政見。

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