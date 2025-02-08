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蔣萬安「仇恨式罷免」說 彰化綠罷團：在野不知悔改才有大罷免

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「罷免缺衣不可團」今呼籲民眾參加大罷免。記者簡慧珍／攝影
「罷免缺衣不可團」今呼籲民眾參加大罷免。記者簡慧珍／攝影

綠營在彰化縣發起「罷免缺衣不可」，罷團領銜人前明道大學校長陳世雄今強調「當亂政成為事實，罷免就是義務」，有信心本周跨過彰化縣國民黨區域立法委員謝衣鳯的罷免門檻，並呼籲民進黨中央也要站出來挺推動大罷免的年輕人。

「罷免缺衣不可團」今在溪州鄉主打黑泥是農業黃金的黑金商店，由領銜人陳世雄說明理由。他說，從去年開始在野黨胡搞亂搞，所以有「青鳥」，在野黨不知悔改，如今有大罷免，他對大罷免充滿信心，推動大罷免的年輕人、青年志工都很卓越，他希望透過大罷免讓全民覺醒。

馬丁路德．金恩說「我們的社會之所以糟糕，不是因為壞人太囂張，是好人太沉默。」所以當中區教授會連署聲援各地罷免公民團體時，他率先響應；其次，他要糾正蔣萬安所謂的「仇恨式罷免」說，其實罷免是一個政治人物問政行為危害國家安全，致使人民權益受到損害，人民決定收回對立法委員的授權，與仇恨無關。罷免不是「仇恨」動員，是台灣公民以主人的身分，來「教育」這些不懂社會契約責任，不知節制的國民黨立委。

陳世雄說，人民沒辦法罷免民眾黨立委，但每一個國民都有權利和義務罷免每一個亂提案、亂表決的國民黨立委，國民黨的領導人，看起來是一群笨蛋，不知醒悟，還死抱著中共的大腿，一起向下沈淪，共尋死路，期待這次大罷免，促成台灣政治板塊大挪移，讓更多國民黨和民眾黨支持者覺醒，更重要的是，讓更多優秀的青年參與政治，才會讓台灣民主政治永續而有韌性。

陳世雄說，基隆市長謝國樑罷免案沒過關是因為民進黨中央沒強力動員，若謝衣鳯第一階段罷免過關，民進黨中央應站出來支持。

謝衣鳯依舊以「不隨之起舞」未作回應。另有綠營持不同意見的人士指出，政府總預算比上年度增加10%，立法院刪除約4%，政府訴苦預算被大砍、行政被癱瘓，不肯講新年度預算其實增加6%，號召年輕人搞大罷免令人無言。

罷免

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