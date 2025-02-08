全台罷免熱潮遍地開花 鍾東錦：這股風潮就是「瘟疫」

苗栗縣長鍾東錦針對全國各地的大罷免風潮，今天有感而發，認為這次風潮就是「瘟疫」，政治這麼玩絕對是錯誤的，身為苗栗縣長，他當然不會讓縣內立委的罷免案成立，昨天看到媒體報導有立委支持者要反制提出罷免縣內議員「讓他嚇了一大跳」，縣內最好不要玩這種遊戲，應不分藍綠團結一致，地方才可能有發展。

苗栗目前兩席立委陳超明、邱鎮軍都是藍營，也被鎖定為罷免對象，鍾東錦、陳超明上午出席後龍慈雲宮攻炮城宣傳會，這項民俗早年就是為驅除瘟疫而形成，鍾東錦有感而發，直言這次罷免潮就是真正的「瘟疫」，政治不應這麼搞。

陳超明致詞也強調，感謝鍾縣長表達支持他的立場，成為被罷免的對象「他想不出是什麼理由」，現在他也沒要選農會總幹事、議長或縣長等公職，他一向以「 民事不可緩」的理念在地方服務多年，後龍在鎮長謝清輝努力下，必定會成為「後起之秀」裡的一條龍，發展前景可期。