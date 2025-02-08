全台罷免熱潮遍地開花 鍾東錦：這股風潮就是「瘟疫」
苗栗縣長鍾東錦針對全國各地的大罷免風潮，今天有感而發，認為這次風潮就是「瘟疫」，政治這麼玩絕對是錯誤的，身為苗栗縣長，他當然不會讓縣內立委的罷免案成立，昨天看到媒體報導有立委支持者要反制提出罷免縣內議員「讓他嚇了一大跳」，縣內最好不要玩這種遊戲，應不分藍綠團結一致，地方才可能有發展。
苗栗目前兩席立委陳超明、邱鎮軍都是藍營，也被鎖定為罷免對象，鍾東錦、陳超明上午出席後龍慈雲宮攻炮城宣傳會，這項民俗早年就是為驅除瘟疫而形成，鍾東錦有感而發，直言這次罷免潮就是真正的「瘟疫」，政治不應這麼搞。
陳超明致詞也強調，感謝鍾縣長表達支持他的立場，成為被罷免的對象「他想不出是什麼理由」，現在他也沒要選農會總幹事、議長或縣長等公職，他一向以「 民事不可緩」的理念在地方服務多年，後龍在鎮長謝清輝努力下，必定會成為「後起之秀」裡的一條龍，發展前景可期。
他說，提罷免案的反制行動他遵照鍾縣長的指示，盡量不會去提出，但「來而不往非禮也」，人家動他也要動，對提罷免雖然他一直保持善心和讓步的態度，但對方如果要動，他絕不會客氣提出反制，他是真正為地方做事服務的人，希望鄉親多支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言