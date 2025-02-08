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商家被罷免殃及 王鴻薇問賴清德：為何默不作聲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

罷免延燒全台，日前因路易莎咖啡埔里酒廠門市拒絕罷免團體用其場地進行連署，遭支持罷免的網友出征，網路上又出現將店家貼標籤，拒絕消費的情況。國民黨立委王鴻薇今日質疑賴清德總統，說要團結台灣，當罷團撕裂台灣的事情一再發生，為何都默不作聲？

王鴻薇說，民進黨發動大罷免後，現又發現在網路上，要把所有店家一分為二，要列為支持民眾黨的「草叢派」或支持民進黨的「台派」，這樣是繼續造成社會對立。民進黨發動大罷免分裂了社會，這些罷免團體跟網紅繼續分裂台灣社會，要讓店家選邊站。

王鴻薇質疑，請問賴清德，不是說要團結台灣，壯大台灣？當這些罷團、網紅一再撕裂台灣，賴清德為何都默不作聲？在網路上做這些分門別類的事情，難道是打賴清德的臉？

王鴻薇呼籲，台灣必須團結，不要用大罷免製造社會對立，甚至在過程中貼店家標籤，例如騷擾路易莎咖啡，這便是明顯例子。現在還要分店家，拒絕到小草派的店家消費，這樣的做法只是讓台灣繼續空耗，無法前進。

王鴻薇 罷免 賴清德 路易莎

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