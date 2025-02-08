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被罷免第一階段送件 吳思瑤批罷團： 毫無正當性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤表示，罷免她和中正萬華民進黨立委吳沛憶的團隊，根本是同一組國民黨黨工，毫無正當性。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤表示，罷免她和中正萬華民進黨立委吳沛憶的團隊，根本是同一組國民黨黨工，毫無正當性。圖／聯合報系資料照片

藍營青年反制綠營大罷，發起罷免「雙吳」綠委吳思瑤吳沛憶行動，罷免吳思瑤第一階段上午送件，領銜人賴苡任和滿志剛、劉思吟、陳冠安等人帶2836份第一階段連署書到中選會送件。吳思瑤表示，罷免團體根本不是在地人，是空降過來的仇恨式罷免，且罷免她和中正萬華民進黨立委吳沛憶的團隊，根本是同一組國民黨黨工，毫無正當性。

吳思瑤表示，北投在地人都有目共睹，她從議員到立委，一直都在反映在地北投人心聲，希望選民擦亮眼睛。她觀察到，罷免「雙吳」是同一組團隊，都是國民黨背景，也都有選舉意圖。無論在北投天母，或中正萬華，都是國民黨過去的優勢選區，因此成為藍營仇恨式罷免標的，這經不起檢驗。

吳思瑤說，罷免吳沛憶的第一階段連署，罷團為了搶頭香，連署過程粗糙，領銜人資格更不符，被全部退件，可見罷免毫無正當性。吳思瑤也在臉書表示，昨天在立院，她與吳沛憶互相加油，相信天道酬勤、天道酬誠、天道酬善，再多的磨難相信，吳家姐妹都能挺過。

吳思瑤 吳沛憶 罷免

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