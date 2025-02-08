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罷免吳沛憶第一階段傳遭退件 領銜人：迄今未收到公文

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免吳思瑤第一階段今上午送件，領銜人賴苡任（左二）和滿志剛（右一）、劉思吟（右二）、陳冠安（左一）等人帶2836份第一階段連署書到中選會送件。記者曾吉松／攝影
罷免吳思瑤第一階段今上午送件，領銜人賴苡任（左二）和滿志剛（右一）、劉思吟（右二）、陳冠安（左一）等人帶2836份第一階段連署書到中選會送件。記者曾吉松／攝影

罷免民進黨立委吳沛憶的第一階段連署於5日遞件，昨傳因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符合備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件。領銜人劉思吟今早表示，迄今未收到被退件公文，如中選會如同特定媒體報導，未來予以退件，團隊已設想一切可能，做好因應。

罷免吳沛憶第一階段遇阻，劉思吟個人也被質疑連署資格不符。劉今日反擊，表示她是正港萬華人，從小在萬華出生長大，戶籍也在萬華，民進黨立委林俊憲作為國會議員，公開聲稱她連署資格不符，林俊憲公然造謠的本領是否跟民進黨立委吳思瑤學的？台南立委跑來質疑艋舺囡仔是不是萬華人，真金不怕火煉，她有相關資料佐證。對於林俊憲的事實查核能力，未來要爭取台南市長，不禁為他擔心。

劉思吟說，關於媒體報導被退件，昨日傍晚5時23分，她才收到中選會通知，才知道原來案件需要補正，她可以明白報告，截至目前沒有收到被退件公文，中選會也未發布相關公告，為何有特定媒體，能夠搶先在領銜人前知道不公開也未證實的選務資訊，是否涉及洩密，也會和法律專家討論。

劉思吟補充，昨晚接到中選會通知時，確實有發現問題，原本希望結合各地力量，才會邀請張延廷，這部分造成他的困擾，對他感到非常抱歉。對於她個人、張延廷還有2678位罷免提議人是否符合資格，由中選會來認定，其他個人資訊涉及隱私，就由中選會這邊來認定，在此就沒有辦法代為回答。

劉思吟提到，關於補正作業，如果中選會如同特定媒體報導，未來予以退件，當初團隊已經設想一切可能，做好因應。早就知道綠營會用一條龍，用盡一切的手段來阻撓，但請所有支持者、萬華中正的鄉親放心，都有準備另一手策略，罷免吳沛憶的進度還會繼續推進，絕對不會落後。

劉思吟強調，最後也要回應吳沛憶，吳沛憶說她是拼裝車，但她想要跟在基隆出生的吳沛憶說，「我劉思吟不是拼裝車，而是萬華在地的原產車」，她這台原產車今天開進罷免賽道，就是要罷免吳沛憶這台挾持黨意破壞民意的怪獸卡車。

至於如何補救，劉思吟回應，目前還沒有正式收到中選會的公文，這涉及個人隱私資訊，無法代為回答。收到正式公文之後，團隊再進行討論。

中選會 吳沛憶 林俊憲 罷免

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