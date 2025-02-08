罷免吳思瑤連署今遞件 召集人：政治人物造謠必有代價

罷免民進黨立委吳思瑤的團隊「地動刪瑤」今早前往中選會，遞件第一階段連署書。罷免吳思瑤召集人賴苡任說，連署過程中很多天母、北投居民前來連署，吳思瑤造成政治亂象，造謠不用負責的「吳思瑤現象」，因此要杜絕歪風，政治人物造謠必有代價。

今早罷免吳思瑤團隊推著連署書，於中選會前宣布即將遞件。賴苡任說，今天他作為召集人來送件，要送的連署書份數是2836份，選擇今天送件是因為這周有其他團體也選擇這周送件，也聽說下周還有其他公民團體。相信今天送件過程應該可以順利。過程當中，因為團隊的人較少才會到今天才送件，讓大家久等了。

對於吳思瑤面臨自己被罷免，強調地方有政績，賴苡任說，他擺過四次攤，也有很多團體常笑他們沒有出來擺攤，他相信有擺的畫面都看得到，公道自在人心。地方上有非常多北投、天母居民跑來連署，很多人覺得1%門檻容易，但仍然扎實擺攤，此事可以反映出，吳思瑤的地方政績如何跟她造成國會「大造謠時代」開啟，沒有任何關係。

賴苡任表示，他多次強調，吳思瑤的影響造成的是台灣政治亂象，形成「吳思瑤現象」，就是讓民進黨都喜歡造謠，從助理到立委，再到行政院長，都喜歡造謠，原因是發現造謠不用負責，因此站出來罷免她，就是要杜絕這種歪風，要讓國人知道，政治人物如果喜歡造謠，必將有一定代價。

罷免吳沛憶團隊傳因張延廷在萬華設籍未滿4個月，不符備補領銜人資格，罷免提議書全數被退件。關於罷免吳沛憶領銜人資格是否符合，賴苡任說，昨天看到新聞後，也都很了解，地動刪瑤的成員很多，裡面也有早就居住在北投、天母非常多年的人，所以領銜人跟備補領銜人會是團隊成員。

此外，針對罷免藍委葉元之的領銜人史書華外遇，有青鳥護航。賴苡任說，對於其他團體的領銜人的部分，他不回應，今日重要的是遞件，罷免吳思瑤。