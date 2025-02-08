聽新聞
0:00 / 0:00

綠委籲黨公職 力助大罷免連署

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）表示，新北黨公職將協助大罷免藍委。記者蔡晉宇／攝影
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）表示，新北黨公職將協助大罷免藍委。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免，綠營由觀望轉為全力呼應。民進黨新北立委蘇巧慧昨號召所有新北民進黨立委大集結，強調民進黨新北黨公職要當民團罷免的後盾，綠委吳秉叡更呼籲民進黨所有黨公職人員，在服務處協助進入第二階段的罷免連署。

針對大罷免，民進黨原先反應不一，但近期呼籲支援大罷免的聲浪漸起。蘇巧慧表示，民進黨新北市六位立委做這樣的決定，和民進黨中央一直以來的態度一樣，都是要讓人民團體做主，不過當戰況發生變化、藍白公然用黨機器介入罷免下，如同在打官司，別人都已經請律師了，他們當然要提供必要協助。

蘇巧慧說，她會與民進黨新北市黨公職人員溝通協調，包括立委、議員等，不僅會尊重黨公職的意願，更會尊重公民團體為了使國會恢復秩序的罷免行動，民進黨新北市立委取得共識，六位立委將代收代轉罷免連署書，而民進黨公職絕對不會搶鋒頭，會充分尊重公民團體意志，這完全符合賴清德總統對罷免的態度。

吳秉叡表示，天下興亡匹夫有責，公民團體站出來罷免國民黨立委是不得已的，因為他們要拯救台灣，呼籲民進黨所有黨公職人員，例如立委、議員等，可以提供代收代轉服務，協助進入第二階段的連署，因為二階連署人數必須超過百分之十，一定要很多人手來協助。

民進黨立委林淑芬表示，國民黨提出罷免民進黨立委的行動，其實不是在罷免這個議題上，而是要混淆焦點，試圖讓公民團體的訴求不會被討論。

大罷免逐漸加溫，柯建銘自爆收到恐嚇信。民進黨團幹事長吳思瑤昨說，除了電郵外，柯建銘在新竹的服務處也收到手寫恐嚇信，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」等恐嚇字眼，並假冒署名「蘇巧慧」。民主法治台灣不容暴力威脅，警政署已受理報案，啟動必要偵辦程序。

吳思瑤 吳秉叡 林淑芬 柯建銘 罷免 蘇巧慧 賴清德

延伸閱讀

蘇巧慧：民進黨新北黨公職將協助大罷免藍委

柯建銘收多封恐嚇信 吳思瑤：台灣民主不容暴力威嚇

吳思瑤：多封署名「蘇巧慧」恐嚇信 威脅柯建銘全家

柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

相關新聞

反罷團體戰 新北藍委邀李四川出馬

大罷免來襲，據了解，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，新北藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新...

綠委籲黨公職 力助大罷免連署

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免，綠營由觀望轉為全力呼應。民進黨新北立委蘇巧慧昨號召所有新北民進黨立委大集結，強調民進...

中選會：罷免案送件數達35案 其中32案為立委

罷免提案陸續增加，中選會今天表示，截至傍晚5時為止，收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免...

母今97歲生日先趕場！韓國瑜赴牛煦庭春酒讚：特戰型民代

大罷免潮浪起，遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭今晚在蘆竹辦春酒，邀來立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等人站台，韓國瑜致詞...

國民黨朱立倫：全世界在拚AI科技 民進黨只拚大罷免

國民黨桃園立委牛煦庭今在蘆竹席開60桌，宴請競選時的支持團隊喝春酒，黨內多名重量大咖與藍委到場，現場座無虛席，互拜晚年敬...

藍營桃園6立委罷免一階段送件 張善政挺牛煦庭點2大原因

國民黨桃園6位立委第一階段連署送件，其中立委牛煦庭今晚舉行春酒活動，桃園市長張善政出席致詞表示，牛煦庭在立院問政鏗鏘有聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。