綠委籲黨公職 力助大罷免連署

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免，綠營由觀望轉為全力呼應。民進黨新北立委蘇巧慧昨號召所有新北民進黨立委大集結，強調民進黨新北黨公職要當民團罷免的後盾，綠委吳秉叡更呼籲民進黨所有黨公職人員，在服務處協助進入第二階段的罷免連署。

針對大罷免，民進黨原先反應不一，但近期呼籲支援大罷免的聲浪漸起。蘇巧慧表示，民進黨新北市六位立委做這樣的決定，和民進黨中央一直以來的態度一樣，都是要讓人民團體做主，不過當戰況發生變化、藍白公然用黨機器介入罷免下，如同在打官司，別人都已經請律師了，他們當然要提供必要協助。

蘇巧慧說，她會與民進黨新北市黨公職人員溝通協調，包括立委、議員等，不僅會尊重黨公職的意願，更會尊重公民團體為了使國會恢復秩序的罷免行動，民進黨新北市立委取得共識，六位立委將代收代轉罷免連署書，而民進黨公職絕對不會搶鋒頭，會充分尊重公民團體意志，這完全符合賴清德總統對罷免的態度。

吳秉叡表示，天下興亡匹夫有責，公民團體站出來罷免國民黨立委是不得已的，因為他們要拯救台灣，呼籲民進黨所有黨公職人員，例如立委、議員等，可以提供代收代轉服務，協助進入第二階段的連署，因為二階連署人數必須超過百分之十，一定要很多人手來協助。

民進黨立委林淑芬表示，國民黨提出罷免民進黨立委的行動，其實不是在罷免這個議題上，而是要混淆焦點，試圖讓公民團體的訴求不會被討論。

大罷免逐漸加溫，柯建銘自爆收到恐嚇信。民進黨團幹事長吳思瑤昨說，除了電郵外，柯建銘在新竹的服務處也收到手寫恐嚇信，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」等恐嚇字眼，並假冒署名「蘇巧慧」。民主法治台灣不容暴力威脅，警政署已受理報案，啟動必要偵辦程序。