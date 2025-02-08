反罷團體戰 新北藍委邀李四川出馬

大罷免來襲，據了解，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，新北藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北市長侯友宜，熟悉新北的「川伯」北市副市長李四川，更被視為是凝聚氣勢的「秘密武器」。侯友宜、李四川都強調會全力協助，力挺自家人。

遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭昨晚辦春酒，其他五位桃園藍委也響應，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫等大咖站台，力讚牛問政優異。韓國瑜憂心表示，朝野紛擾不斷，台灣內外辛苦，風雨急遽之際「團結比什麼都重要」。朱立倫也批評民進黨，全世界都在拚ＡＩ、貿易戰，民進黨只拚大罷免，完全沒有考慮企業民生。

盧秀燕前天暌違六年多返回「娘家」立法院與韓國瑜合體宣傳東勢新丁粄節，由於現場有許多被點名要罷免的藍委出席，因此也被解讀為藍營母雞在拉抬反罷免的氣勢。

藍營大咖陸續出手，對新北市藍委起到示範作用。新北藍委已初步討論，認為應該集體作戰，舉辦類似活動，向新北鄉親報告這一年來大家共同為新北爭取得的建設經費、社會福利等，並非如同罷免團體所言毫無政績，藉此降低罷免正當性。

國民黨立委洪孟楷表示，他們一定打團體戰，不只是立委的團結、縣市長的團結，彼此相互串連，會是最後呈現出來的方向。

李四川昨表示，他是國民黨員，同黨同志邀請，他一定會幫忙，「我就住板橋，在葉元之的選區。」葉元之選立委時，投票前一周還去後埔幫忙助講。目前他尚未接獲邀請，但去年十月基隆市長謝國樑邀請站台，他就去了兩次，只要時間許可就會參加。

新北市新聞局長李利貞說，侯友宜和新北藍委一向保持密切聯繫，包括過年期間發福袋和近期行動治理等公開行程，與立委葉元之、洪孟楷等人同台時，都再三肯定他們在國會的戰力，也表達對立委們爭取經費、建設地方的感謝。