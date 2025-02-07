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國民黨朱立倫：全世界在拚AI科技 民進黨只拚大罷免

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫致詞時直言全世界在拚AI科技，民進黨只拚大罷免。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫致詞時直言全世界在拚AI科技，民進黨只拚大罷免。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園立委牛煦庭今在蘆竹席開60桌，宴請競選時的支持團隊喝春酒，黨內多名重量大咖與藍委到場，現場座無虛席，互拜晚年敬酒聲音此起彼落，但現場討論不離近日高熱度的罷免議題；國民黨主席朱立倫致詞時表示，全世界在拚AI、貿易戰的時候，民進黨只拚大罷免，完全沒有考慮企業民生議題。

牛煦庭宴請對象除了國民黨主席朱立倫，立院正副院長韓國瑜和江啟臣、桃園市長張善政、藍營立院總召傅崐萁到場，藍營立委羅智強、柯志恩、葉元之、吳宗憲和民眾黨麥玉珍也都現身，支持者則遍佈士農工商，也有退伍軍人聯誼團體與地方宗教宮廟代表。

朱立倫致詞時肯定牛煦庭在立院問政成果，強調國民黨立委在立院推動許多福國利民法案，除了財劃法，還有廢除巴氏量表審查、原住民補償與公糧收購價格提高等成績。他表示，新的會期將針對AI產業、關稅貿易提出很多法案，還有解決台灣缺電、減碳等能源問題，然而全世界在拚AI貿易戰時，民進黨只拚大罷免。

朱立倫說，民進黨只為了他的政權，只為了他的政治考量，完全沒有考慮到台灣民眾及企業界的民生議題。

朱立倫向現場民眾喊話，強調現在唯有全力支持自己選出來的立法委員，好好為大家拚桃園需要的建設，好好拚民生法案，好好監督民進黨的貪污腐化，這才是最好的立法委員。對於桃園6席立委與市長張善政，大家一定要力挺到底。

另外，傅崐萁致詞時也喊出「守護牛煦庭，讓桃園更進步」，痛批民進黨貪污腐敗，一定要讓民進黨下台。

罷免

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