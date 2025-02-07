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母今97歲生日先趕場！韓國瑜赴牛煦庭春酒讚：特戰型民代

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍／桃園即時報導
立法院長韓國瑜今晚受邀到桃園市蘆竹區參加國民黨立委牛煦庭的春酒活動。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜今晚受邀到桃園市蘆竹區參加國民黨立委牛煦庭的春酒活動。記者葉信菉／攝影

罷免潮浪起，遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭今晚在蘆竹辦春酒，邀來立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等人站台，韓國瑜致詞透露今天是媽媽97歲生日，但優秀立委一樣重要，「媽媽先等一下」先趕來牛煦庭春酒，致詞時不斷力讚牛認真努力、優質問政，是陸海空全能的「特戰型」民代，喊話鄉親繼續鞭策、支持。

韓國瑜今晚到桃園市蘆竹區參與牛煦庭舉辦的春酒，致詞時依舊妙語如珠，不斷稱許牛煦庭內外兼具，提及昨天立法院朝野協商，聽了民進黨團總召柯建銘一個下午腦袋轟炸完之後，看到年輕、帥氣的牛煦庭，「反差實在太大」。

韓國瑜還以當兵做比喻，有海軍、空軍、陸軍、海軍陸戰隊等各式兵種，有的立委地方服務扎實是陸軍，有的立委問政空戰特別強，但要找到陸海空三軍都厲害，這種特戰型民代，他在牛煦庭的身上，就有發現此特質，「只要牛煦庭問政，我從頭到尾仔細聽，鞭辟入裡、邏輯性強」，且從頭到尾一氣呵成、言之有物。

韓國瑜更提到，立法院時常得要接待外賓，先前德國國會議員來訪，國民黨團派出專長外交的牛煦庭交流，「他當場問了一個問題，德國議員都傻了」，牛問對方，德國天然氣不夠，議員們對核能有什麼看法，希望能讓台灣獲得意見與幫助。

韓表示，牛煦庭這麼一問，德國議員當場吵起來，有人贊成（核能）、有人反對，沒想到好幾個德國議員就被台灣的年輕議員問垮，自己吵起來了，這也代表牛煦庭做任何事情都是有準備，相當認真。

韓國瑜也說，立委能站在立院為了國家、社會努力打拚，是人民的幸福，優秀選民就會有優秀立委，監督出優秀政府，才會讓台灣成為進步、和諧的社會，自己也常說有幾流選民就會選出幾留民代，進而監督出幾流的政府，也就會有幾流國家。

最近全台掀起大罷免議題，韓國瑜致詞時不斷稱許牛煦庭問政優秀，接著話鋒一轉提到，自己身為立法院長要跨黨派，綠軍裡面也有很優秀的，「怎麼看，我最親密的戰友，王世堅委員也很優秀」，民進黨廢死，但王世堅反對廢死的大法官，現在民進黨搞大罷免，王世堅也公然反對大罷免，這是要有勇氣的。

韓國瑜最後也提到，現在台灣內外都非常辛苦，美國總統川普上台是否對台灣晶片關稅會否加百分之百，大家都很害怕，下周一下午三點總統邀請五院院長到總統府談內外困境。在這風雨急遽之際，「我們團結比什麼都重要」，大家一定要一條心為國家前途、台灣未來打拚，也迫切需要優秀國會議員代表人民監督政府，讓國家前進。

立法院長韓國瑜（左二）今晚受邀到桃園市蘆竹區參加國民黨立委牛煦庭（中）的春酒活動。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（左二）今晚受邀到桃園市蘆竹區參加國民黨立委牛煦庭（中）的春酒活動。記者葉信菉／攝影

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