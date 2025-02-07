母今97歲生日先趕場！韓國瑜赴牛煦庭春酒讚：特戰型民代

大罷免潮浪起，遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭今晚在蘆竹辦春酒，邀來立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等人站台，韓國瑜致詞透露今天是媽媽97歲生日，但優秀立委一樣重要，「媽媽先等一下」先趕來牛煦庭春酒，致詞時不斷力讚牛認真努力、優質問政，是陸海空全能的「特戰型」民代，喊話鄉親繼續鞭策、支持。

韓國瑜今晚到桃園市蘆竹區參與牛煦庭舉辦的春酒，致詞時依舊妙語如珠，不斷稱許牛煦庭內外兼具，提及昨天立法院朝野協商，聽了民進黨團總召柯建銘一個下午腦袋轟炸完之後，看到年輕、帥氣的牛煦庭，「反差實在太大」。

韓國瑜還以當兵做比喻，有海軍、空軍、陸軍、海軍陸戰隊等各式兵種，有的立委地方服務扎實是陸軍，有的立委問政空戰特別強，但要找到陸海空三軍都厲害，這種特戰型民代，他在牛煦庭的身上，就有發現此特質，「只要牛煦庭問政，我從頭到尾仔細聽，鞭辟入裡、邏輯性強」，且從頭到尾一氣呵成、言之有物。

韓國瑜更提到，立法院時常得要接待外賓，先前德國國會議員來訪，國民黨團派出專長外交的牛煦庭交流，「他當場問了一個問題，德國議員都傻了」，牛問對方，德國天然氣不夠，議員們對核能有什麼看法，希望能讓台灣獲得意見與幫助。

韓表示，牛煦庭這麼一問，德國議員當場吵起來，有人贊成（核能）、有人反對，沒想到好幾個德國議員就被台灣的年輕議員問垮，自己吵起來了，這也代表牛煦庭做任何事情都是有準備，相當認真。

韓國瑜也說，立委能站在立院為了國家、社會努力打拚，是人民的幸福，優秀選民就會有優秀立委，監督出優秀政府，才會讓台灣成為進步、和諧的社會，自己也常說有幾流選民就會選出幾留民代，進而監督出幾流的政府，也就會有幾流國家。

最近全台掀起大罷免議題，韓國瑜致詞時不斷稱許牛煦庭問政優秀，接著話鋒一轉提到，自己身為立法院長要跨黨派，綠軍裡面也有很優秀的，「怎麼看，我最親密的戰友，王世堅委員也很優秀」，民進黨廢死，但王世堅反對廢死的大法官，現在民進黨搞大罷免，王世堅也公然反對大罷免，這是要有勇氣的。