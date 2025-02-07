藍營桃園6立委罷免一階段送件 張善政挺牛煦庭點2大原因

國民黨桃園6位立委第一階段連署送件，其中立委牛煦庭今晚舉行春酒活動，桃園市長張善政出席致詞表示，牛煦庭在立院問政鏗鏘有聲，表現良好，且在內政委員會，協助推動桃園大矽谷產業用地，讓科技業可進駐，及消防法通過讓倉儲有法可管，保障民眾安全，內政委員會對桃園發展重要，其餘立委也在各個委員會協助桃園改頭換面。

張善政表示，先前花了不少力氣助選，原本牛選上後擔心他的表現如何，不過不用等到今天成績單報告，過去一有時間就到網路上看立院質詢，牛表現老實說超乎意料，大家有興趣上網看，牛對行政院長質詢鏗鏘有聲都不用看稿，且問關鍵問題。

張說，大家要知道內政委員會對桃園發展有多重要，現在行政院推桃竹苗大矽谷，其中桃園是重中之重，桃園進新竹且靠近雙北，很多業者想在台灣創造科技業基礎，桃園老實說是首選，但過去一年多看到很多問題，許多產業要到桃園，卻因工業產業用地不夠，所以這次趁矽谷規畫新產業用地，這部分一定要透過內政部審查，所以內政委員會相當重要，桃園要改頭換面，並讓城市發展不連續問題改善連成一氣，都需要內政委員會協助，通過後有地業者才能進駐。

張表示，還有消防法的問題，桃園市府先前在行政院會提出消防法有漏洞，倉儲無法納管，而桃園身為國門，最多業者將倉儲設於此，但過去倉儲法有漏洞，有一些三不管地帶，因此市府在政院提出後開始修法，牛知道美福大火的慘痛經驗，發現有問題要解決，協助讓消防法通過，現在終於有法源將不納管倉儲納管，這對桃園保障安全相當重要，因此牛相ㄤ重要且有很大功用，而其他在交通、經濟委員會的立委，大家各有所長，分工讓桃園能完整發展。