反制罷免林沛祥 藍將發動罷免綠基隆議員張之豪、陳宜

全台罷免潮升溫，有民團在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁發動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署，並有實體站收連署書，近期可能送出第一階段提議人連署書。國民黨基隆市黨部今晚證實，將成立「基隆反惡罷行動總部」，下周四開第一次籌備會，初步鎖定罷免民進黨張之豪、陳宜兩名議員。

全台各地出現立委立委罷風潮，基隆市長謝國樑罷免案3個多月前剛落幕，基隆立委林沛祥也面對罷免考驗。臉書「基隆絕沛」粉絲專頁號召民眾連署，目前積極準備連署書，近期可能送件。

民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，也協助提供罷免林沛祥連署書及收件。基隆市長謝國樑認為罷免林沛祥毫無理由，呼籲停止這種讓基隆不堪其擾的罷免連署。林沛祥則說，溝通應該理性，罷免更需要合法合理，面對罷免他不會迴避，更有信心迎接挑戰。

地方盛傳國民黨將反制罷免林沛祥行動，國民黨基隆市黨部主委吳國勝今晚證實，為反制罷免林沛祥，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑當主委，他擔任總幹事，並有前市長張通榮等人加入，各區都會有分部，下周四召開第一次籌備會。

據指出，目前鎖定安樂區張之豪、信義區陳宜兩位為罷免對象，提議人連署書都已備妥，分別至少已有800、500多份已達1%，吳國勝說，只要罷免林沛祥案送件，他們就會展開反制行動，至於最後要罷免哪幾個議員，還待最後確認才能定案。

張之豪回應，國民黨兩個大少爺謝國樑跟林沛祥，經不起檢驗，被小議員指摘一下，就急忙要黨部幫他們「秀秀」，要罷免張之豪也可以，只要少了一個國民黨立委，國家可以正常運轉，國防外交預算不再被抽空，交通部補貼客運的預算可以繼續，基隆捷運照常進行，一個議員換一個立委，值得。但拿無辜的陳宜來陪襯，像什麼樣子？

陳宜則表示，國民黨的發言人黃申棟想選信義區議員，國民黨為了選舉考量才想罷免她，居心叵測，動機令人懷疑。