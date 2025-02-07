快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

反制罷免林沛祥 藍將發動罷免綠基隆議員張之豪、陳宜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
反制罷免林沛祥，藍將發動罷免綠基隆議員張之豪（左）、陳宜（右）。記者游明煌／攝影
反制罷免林沛祥，藍將發動罷免綠基隆議員張之豪（左）、陳宜（右）。記者游明煌／攝影

全台罷免潮升溫，有民團在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁發動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署，並有實體站收連署書，近期可能送出第一階段提議人連署書。國民黨基隆市黨部今晚證實，將成立「基隆反惡罷行動總部」，下周四開第一次籌備會，初步鎖定罷免民進黨張之豪、陳宜兩名議員。

全台各地出現立委立委罷風潮，基隆市長謝國樑罷免案3個多月前剛落幕，基隆立委林沛祥也面對罷免考驗。臉書「基隆絕沛」粉絲專頁號召民眾連署，目前積極準備連署書，近期可能送件。

民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，也協助提供罷免林沛祥連署書及收件。基隆市長謝國樑認為罷免林沛祥毫無理由，呼籲停止這種讓基隆不堪其擾的罷免連署。林沛祥則說，溝通應該理性，罷免更需要合法合理，面對罷免他不會迴避，更有信心迎接挑戰。

地方盛傳國民黨將反制罷免林沛祥行動，國民黨基隆市黨部主委吳國勝今晚證實，為反制罷免林沛祥，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑當主委，他擔任總幹事，並有前市長張通榮等人加入，各區都會有分部，下周四召開第一次籌備會。

據指出，目前鎖定安樂區張之豪、信義區陳宜兩位為罷免對象，提議人連署書都已備妥，分別至少已有800、500多份已達1%，吳國勝說，只要罷免林沛祥案送件，他們就會展開反制行動，至於最後要罷免哪幾個議員，還待最後確認才能定案。

張之豪回應，國民黨兩個大少爺謝國樑跟林沛祥，經不起檢驗，被小議員指摘一下，就急忙要黨部幫他們「秀秀」，要罷免張之豪也可以，只要少了一個國民黨立委，國家可以正常運轉，國防外交預算不再被抽空，交通部補貼客運的預算可以繼續，基隆捷運照常進行，一個議員換一個立委，值得。但拿無辜的陳宜來陪襯，像什麼樣子？

陳宜則表示，國民黨的發言人黃申棟想選信義區議員，國民黨為了選舉考量才想罷免她，居心叵測，動機令人懷疑。

罷免

延伸閱讀

海上書香、品咖啡！海上圖書館望僕號至基隆 今起巡展1個月

【重磅快評】國光客運欠薪原因太沒趣 這樣如何大罷免？

國光客運延後發薪 立委林沛祥議員張之豪交火互指造謠

影／罷免林沛祥連署中綠協助？基隆黨部：尊重黨員個人意志

相關新聞

反制罷免林沛祥 藍將發動罷免綠基隆議員張之豪、陳宜

全台罷免潮升溫，有民團在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁發動罷免國民黨基隆立委林沛祥連署，並有實體站收連署書，近期可能送出第一階...

白營立委現身桃園藍委春酒 麥玉珍批罷免無理取鬧

罷免浪潮來襲，桃園6名藍委全被鎖定。立委牛煦庭今晚在蘆竹席開60桌，邀請立院龍頭韓國瑜、桃園市長張善政等黨內大咖與地方支...

中選會：罷免案送件數達35案 其中32案為立委

罷免提案陸續增加，中選會今天表示，截至傍晚5時為止，收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免...

母今97歲生日先趕場！韓國瑜赴牛煦庭春酒讚：特戰型民代

大罷免潮浪起，遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭今晚在蘆竹辦春酒，邀來立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等人站台，韓國瑜致詞...

國民黨朱立倫：全世界在拚AI科技 民進黨只拚大罷免

國民黨桃園立委牛煦庭今在蘆竹席開60桌，宴請競選時的支持團隊喝春酒，黨內多名重量大咖與藍委到場，現場座無虛席，互拜晚年敬...

藍營桃園6立委罷免一階段送件 張善政挺牛煦庭點2大原因

國民黨桃園6位立委第一階段連署送件，其中立委牛煦庭今晚舉行春酒活動，桃園市長張善政出席致詞表示，牛煦庭在立院問政鏗鏘有聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。