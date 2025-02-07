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白營立委現身桃園藍委春酒 麥玉珍批罷免無理取鬧

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民眾黨立委麥玉珍力挺牛煦庭，批罷免牛是無理取鬧。記者陳俊智／攝影
民眾黨立委麥玉珍力挺牛煦庭，批罷免牛是無理取鬧。記者陳俊智／攝影

罷免浪潮來襲，桃園6名藍委全被鎖定。立委牛煦庭今晚在蘆竹席開60桌，邀請立院龍頭韓國瑜、桃園市長張善政等黨內大咖與地方支持者見面餐敘，民眾黨立委麥玉珍也出席，雖然強調是感恩春酒與問政報告，但民眾關心不離罷免議題，麥玉珍也力挺牛，認為罷免無理取鬧。

牛煦庭春酒今晚6時開宴，現場冠蓋雲集，除了在地立委萬美玲、涂權吉、邱若華、呂玉玲和魯明哲，桃園市長張善政、議長邱奕勝與國民黨立委柯志恩、洪孟楷等人也到場，與牛同樣是內政委員會的麥玉珍也到場力挺。

來自各行各業的支持群眾下午4時陸續抵達，年齡從20歲到80歲都有，牛煦庭也在門口熱情招呼，不少人熱情擁抱替他加油打氣，也有不少婦女搶跟萬美玲合影留念。

活動強調是歡喜春酒宴，市長張善政等人上台致詞時也互道「新春恭喜」，而牛煦庭致詞時則提到最近紛擾，感嘆「很簡單的事被搞得很複雜」。

麥玉珍則力挺牛煦庭，指該罷免的是不適任的委員，但牛煦庭並非不適任。她表示，不僅在內政委員會推法案，在立院改革也跟大家一起奮鬥，當內政法案有爭執的時候，牛煦庭也是協調達成共識的重要角色，「這麼棒又福國利民的委員，竟然說要罷免，我覺得是無理取鬧」。

罷免

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