協助罷團惹議 桃園綠營議員服務處遭恐嚇「槍斃你們」

罷免議題延燒，民進黨桃園市議員黃瓊慧服務處因協助代收連署書與轉介，傳今天中午接到恐嚇電話，對方聲稱黃「管太多」，揚言「要槍斃你」，接到電話的助理恐懼不已；黃瓊慧表示，電話內容已嚴重威脅服務處人員生命財產安全，將到警局報案，也呼籲民眾理性。

黃瓊慧表示，今天中午12時55分助理接到電話，因傳統電話無法顯示號碼，助理從對方聲音猜測可能是中年男子。電話中，對方先問「這裡是黃瓊慧服務處嗎?」助理回答「是」，對方開始一連串謾罵，還飆髒話，表達內容大致是「人家搞罷免，服務處沒事幹嘛攪和」，又嗆「下一個槍斃你」，接著又是一串謾罵才掛電話。

黃瓊慧表示，接到電話的助理非常害怕，已請景福派出所加強巡邏，事涉恐嚇，且嚴重威脅服務處人員生命財產安全，下午將到桃園分局提告。