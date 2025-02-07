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不滿陳超明、邱鎮軍遭鎖定 苗栗基層醞釀罷免綠營議員

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
罷免團體鎖定國民黨立委邱鎮軍、無黨籍立委陳超明，苗栗藍營基層感到忿忿不平，認為如此「惡霸」不僅造成政局動盪、更嚴重阻礙地方發展，但為嚇阻惡霸行徑，只能以其人之道還至其人之身，即日起將發動民間社團罷免惡質、無理的綠營議員，強調唯有全面開戰，才能讓台灣早日回到正軌。圖／聯合報系資料照片
罷免團體鎖定國民黨立委邱鎮軍、無黨籍立委陳超明，苗栗藍營基層感到忿忿不平，認為如此「惡霸」不僅造成政局動盪、更嚴重阻礙地方發展，但為嚇阻惡霸行徑，只能以其人之道還至其人之身，即日起將發動民間社團罷免惡質、無理的綠營議員，強調唯有全面開戰，才能讓台灣早日回到正軌。圖／聯合報系資料照片

罷免團體鎖定國民黨立委邱鎮軍、無黨籍立委陳超明，苗栗藍營基層感到忿忿不平，認為如此「惡霸」不僅造成政局動盪、更嚴重阻礙地方發展，但為嚇阻惡霸行徑，只能以其人之道還至其人之身，即日起將發動民間社團罷免惡質、無理的綠營議員，強調唯有全面開戰，才能讓台灣早日回到正軌。

罷免團體鎖定全數國民黨立委，包括藍軍大本營的苗栗，連署罷免邱鎮軍及陳超明。邱鎮軍表示，在立法院的工作，除了法案推動之外，就是爭取地方建設經費，上任第1年期間，已為苗栗縣爭取總共高達新台幣12.67億元經費，涵蓋216個案子，並強調財劃法修正通過後，未來中央對地方的計劃型補助可能會減少，但是苗栗縣政府可以運用的財源會增加100億元左右，讓地方政府的財政運作更自主、也能更有效率推動建設。

陳超明則是秉持「民事不可緩」的態度，勤走基層，從在地社區、社團、宮廟到農會，經常可以看到他的身影。陳超明指出，為了打造友善、安全的運動環境，已向體育署成功爭取補助，1億2千餘萬元，優化海線地區運動場館，同時，更藉由農民節慶祝大會，向民眾保障，將持續推動桃竹苗大矽谷計劃，並向農業部爭取農民權益，讓苗栗縣農業有更多元化的發展，提高農民收益。

據掌握，苗栗地方社團甚至已經開始串聯，認為苗栗縣民應該做一個自主、聰明的選民，不能隨著民進黨把國家帶進「獨裁」、「惡霸」、「亂政」的局面，更不能讓劣幣驅逐良幣，而唯一的途徑，只有讓參與「惡罷」的民意代表，自食惡果，因此，不排除將以最快的速度，串聯發動罷免綠營議員，全面開戰。

罷免 邱鎮軍 陳超明

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