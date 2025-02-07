蘇巧慧：民進黨新北黨公職將協助大罷免藍委

民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧今天同5位新北市綠委舉行記者會，蘇巧慧表示，民進黨新北黨部希望黨公職成為民團的後盾，將協調統合各公職、尊重公職意願，更尊重民團意見，這完全符合賴清德總統對罷免事件的態度，民進黨公職絕不搶風頭。

民進黨立委張宏陸表示，發動惡罷的都是國民黨，擺攤時國民黨部的主委還在現場，都是國民黨為了政治目的，他呼籲國民黨不要否認主導罷免、要出來面對，這都是國民黨做的，不是公民團體。

民進黨立委吳琪銘表示，罷免他的連署站都空無一人，說他的連署達到3000多份「真的見到鬼了」，而且罷免的理由竟是能見度低，但他擔任立委以來都是期勉自己要為地方服務，而不是口水和作秀。

民進黨立委吳秉叡表示，民團站出來罷免藍委是不得已的，他也呼籲新北市所有黨公職，在服務處協助進入第二階段的連署，因為二階連署人數必須超過10%，一定要很多人手來協助。