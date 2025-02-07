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柯建銘收多封恐嚇信 吳思瑤：台灣民主不容暴力威嚇

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤（左）上午在立法院黨舉行記者會。吳思瑤表示，民進黨立院黨團總召柯建銘，因發起大罷免國民黨立委，日前收到恐嚇電郵及手寫恐嚇信，聲稱要殺柯建銘全家。記者黃義書／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤（左）上午在立法院黨舉行記者會。吳思瑤表示，民進黨立院黨團總召柯建銘，因發起大罷免國民黨立委，日前收到恐嚇電郵及手寫恐嚇信，聲稱要殺柯建銘全家。記者黃義書／攝影

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院黨舉行記者會。吳思瑤表示，民進黨立院黨團總召柯建銘，因發起大罷免國民黨立委，日前收到恐嚇電郵，聲稱要殺柯建銘全家，而柯建銘的新竹服務處，也收到手寫的恐嚇信，署名「蘇巧慧」同樣恐嚇要對柯建銘全家不利，吳思瑤表示，已報警處理。

吳思瑤表示，總召柯建銘收到恐嚇信，受到巨大的心理壓力，不懼怕個人安危，但此時是國家存亡的時刻。至於家人的安危交由警政、國安單位進行保護。

吳思瑤指，在民主法治的台灣，沒有人會容許這種暴力的威脅。台灣民主走來不易，當民主受到強害，人民啟動了更大的民主，來守護民主。不能縱容假民主之意，來進行政黨惡鬥，及暴力威嚇的行為。

吳思瑤 柯建銘 民進黨 罷免 蘇巧慧

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