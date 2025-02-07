柯建銘收多封恐嚇信 吳思瑤：台灣民主不容暴力威嚇
民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院黨舉行記者會。吳思瑤表示，民進黨立院黨團總召柯建銘，因發起大罷免國民黨立委，日前收到恐嚇電郵，聲稱要殺柯建銘全家，而柯建銘的新竹服務處，也收到手寫的恐嚇信，署名「蘇巧慧」同樣恐嚇要對柯建銘全家不利，吳思瑤表示，已報警處理。
吳思瑤表示，總召柯建銘收到恐嚇信，受到巨大的心理壓力，不懼怕個人安危，但此時是國家存亡的時刻。至於家人的安危交由警政、國安單位進行保護。
吳思瑤指，在民主法治的台灣，沒有人會容許這種暴力的威脅。台灣民主走來不易，當民主受到強害，人民啟動了更大的民主，來守護民主。不能縱容假民主之意，來進行政黨惡鬥，及暴力威嚇的行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言