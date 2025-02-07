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綠營新北立委允做公民團體後盾 代收代轉罷免連署書

中央社／ 台北7日電

民進黨新北市立委蘇巧慧、吳秉叡等人今天表示，藍白不僅在國會毀憲亂政、亂刪預算，現在還介入罷免活動，民進黨新北市全體立委會做公民團體的後盾，將提供罷免連署書「代收代轉」服務。

身兼民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧受訪表示，今天民進黨新北市6位立委做這樣的決定，其實跟民進黨中央一直以來的態度一樣，都是要讓人民團體做主，不過當戰況發生變化、藍白公然用黨機器介入罷免下，就像打官司一樣，別人都已經請律師了，他們當然要提供必要協助。

蘇巧慧強調，她會與民進黨新北市黨公職人員溝通協調，包括立委、議員等，不僅會尊重黨公職的意願，更會尊重公民團體為了使國會恢復秩序的罷免行動，今天已跟民進黨新北市立委取得共識，6位立委將代收代轉罷免連署書，而民進黨公職絕對不會搶鋒頭，並且尊重公民團體的意志。

民進黨新北市立委蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城，以及不分區立委沈伯洋，不滿國民黨、台灣民眾黨毀憲亂政、亂刪政府預算，並質疑國民黨沒有反省，用政黨組織主導連署罷免民進黨立委，因此他們今天在立法院召開「做公民團體後盾，反藍白兩黨亂政」記者會，提出相關訴求。

吳秉叡表示，天下興亡匹夫有責，公民團體不需要陷入政治的對抗，而公民團體站出來罷免國民黨立委是不得以的，因為他們要拯救台灣，因此他呼籲民進黨所有黨公職人員，例如立委、議員等，可以提供代收代轉服務，而他的服務處願意這樣做。

吳秉叡說明，新北市除了有400多萬人口，還有很多北漂族在新北工作、生活，但戶籍卻在中南部、東部等，如果這些民眾想要參加第2階段罷免連署，罷免其選區的立委，他的服務處願意提供連署的書類，當填寫、收集完後，會統一將這些連署書送回到在該選區發動罷免的公民團體。

林淑芬說，國民黨提出罷免民進黨立委的行動，其實不是在罷免這個議題上，而是要混淆焦點，試圖讓公民團體的訴求不會被討論。

公民團體 吳秉叡 民進黨 罷免

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