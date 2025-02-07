開戰昔戰友黃國昌反罷免 王婉諭：公民運動起家卻抹黑

大罷免延燒全台，時代力量宣布響應罷免。民眾黨代理主席黃國昌表示要全面反制罷免。時代力量主席王婉諭今開戰昔日戰友黃國昌，批黃國昌是公民運動起家卻抹黑公民運動，不知道用什麼方式看待。

面對大罷免潮，黃國昌揚言全面反制，要對抗綠色威權體制。王婉諭說，罷免運動從2024年5月開始，從罷免基隆市長謝國樑開始，後來雖稍微冷卻。今年1月，國民黨、民眾黨推動史上最荒腔走板，到現在還算不出來到底是多少預算、多少費用的預算案後，激怒台灣公民社會。

王婉諭說，公民朋友持續發起罷免運動，時代力量認為公民行使公民權要尊重支持，罷免運動應以公民為主，政黨為輔，時代力量會在有足夠的資源的地方協助，至於是哪些區，要看時代力量在地方有多少量能能。

王婉諭劍指黃國昌，表示黃國昌說要來全力反制，汙衊公民運動，大家必須睜大眼睛來看，黃國昌是公民運動起家卻抹黑，不知道用什麼方式看待。

王婉諭認為，公民運動本應被尊重，甚至要全力協助，黃國昌不僅認為這不是公民運動外，甚至當作政黨動員，並升高仇恨。國民黨在這會期認為要回歸民生法案，也想創造溝通可能性，民眾黨8席立委不會面對罷免問題，卻升高衝突與情緒，非常弔詭，到底是要救國民黨，還是要幫國民黨增加仇恨值？