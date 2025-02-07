獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

大罷免來襲，許多區域藍委評估，罷免案若仍適用舊選罷法，要通過第二階連署的門檻並不難，必須做好一戰的準備，好衝出不同意票。據了解，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，部分新北市藍委也在規劃集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北市長侯友宜，熟悉新北的北市副市長李四川，更被視為是凝聚氣勢的秘密武器。

盧秀燕昨暌違六年多返回「娘家」立法院與韓國瑜合體宣傳東勢新丁粄節，由於現場有許多被點名要罷免的藍委出席，因此也被解讀為藍營母雞在拉抬反罷免的氣勢。

此外，藍營今晚在桃園蘆竹舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」活動，包括桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、韓國瑜都將出席。雖然主辦人國民黨立委牛煦廷強調春酒跟罷免無關，但也說藉此場合澄清謠言，也是回應罷免的最好方式。

藍營大咖陸續出手，給新北市藍委起到示範作用。新北市部分藍委已經初步討論，認為應該集體作戰，舉辦類似活動，向新北鄉親報告這一年來大家共同為新北爭取得的建設經費、社會福利等，並非如同罷免團體所言毫無政績，藉此降低罷免正當性。

知情人士指出，目前新北市藍委僅初步討論，將以桃園隊為範本，考量新北的在地狀況，凝聚更多立委共識之後，才會決定具體怎麼做。初步構想一定會請到侯友宜助陣，這樣才能促使新北藍營公職人員全面動起來，更不排除邀請在新北市擁有高人氣、知名度的李四川當嘉賓，到場助講，一定要激發藍營支持者投下不同意票的情緒，築好防禦長城。

國民黨立委洪孟楷表示，他們一定打團體戰，如果真的進入到二階或是後續，國民黨團委員就是團體戰，兄弟姊妹隨時支援，甚至黨團大會都有講過，一方有難，八方支援，所以到最後一定是團體戰，不只是立委的團結、縣市長的團結，彼此相互串連，會是最後呈現出來的方向。