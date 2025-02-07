吳思瑤：多封署名「蘇巧慧」恐嚇信 威脅柯建銘全家

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免國民黨立委，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，近日多位民進黨立委都收到電郵，聲稱要殺柯建銘全家，甚至還有署名「蘇巧慧」的親筆手寫信，寄到柯建銘新竹服務處，同樣恐嚇要對柯建銘全家不利，已報警處理。

民進黨立委林岱樺表示，抖音TikTok以深偽影片抹黑民進黨立院黨團總召總召柯建銘等人，因此要求以反滲透法全面下架抖音，近日不僅遭受匿名帳號網攻，甚至多位立委收到恐嚇信，威脅傷害柯建銘及其家人。

林岱樺表示，禁用DeepSeek、下架抖音TikTok，建立主權AI，除了呼應賴清德總統主張，更是要全面斷絕紅色資訊鏈，以守護台灣民主。她不會因為網暴而退卻，而會更堅定反制紅色資訊滲透。紅色資訊滲透從線上謠言演變為現實威脅，已到必須全面反制的時刻。台灣必須以更堅定的行動，守護民主自由的價值。