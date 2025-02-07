快訊

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

教授人才枯竭私校被挖角 最大退休潮仍還沒到

台灣寶可夢中心推《寶可夢 朱／紫 零之秘寶》19款新品！還有吉利蛋玩偶超Q

吳思瑤：多封署名「蘇巧慧」恐嚇信 威脅柯建銘全家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤出示恐嚇信件表示，有署名「蘇巧慧」的親筆手寫信，寄到柯建銘新竹服務處，聲稱要殺他全家。記者蔡晉宇／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤出示恐嚇信件表示，有署名「蘇巧慧」的親筆手寫信，寄到柯建銘新竹服務處，聲稱要殺他全家。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免國民黨立委，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，近日多位民進黨立委都收到電郵，聲稱要殺柯建銘全家，甚至還有署名「蘇巧慧」的親筆手寫信，寄到柯建銘新竹服務處，同樣恐嚇要對柯建銘全家不利，已報警處理。

民進黨立委林岱樺表示，抖音TikTok以深偽影片抹黑民進黨立院黨團總召總召柯建銘等人，因此要求以反滲透法全面下架抖音，近日不僅遭受匿名帳號網攻，甚至多位立委收到恐嚇信，威脅傷害柯建銘及其家人。

林岱樺表示，禁用DeepSeek、下架抖音TikTok，建立主權AI，除了呼應賴清德總統主張，更是要全面斷絕紅色資訊鏈，以守護台灣民主。她不會因為網暴而退卻，而會更堅定反制紅色資訊滲透。紅色資訊滲透從線上謠言演變為現實威脅，已到必須全面反制的時刻。台灣必須以更堅定的行動，守護民主自由的價值。

吳思瑤 柯建銘 罷免

延伸閱讀

柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啓楷「別講幹話」

影／盧秀燕挖苦柯建銘 從老謀深算變血氣方剛

盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

相關新聞

吳思瑤：多封署名「蘇巧慧」恐嚇信 威脅柯建銘全家

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免國民黨立委，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，近日多位民進黨立委都收到電郵，聲稱要殺柯建銘...

懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

埔里酒廠門市謝絕政治活動，青鳥發動罷喝，路易莎遭出征？咖啡連鎖網路口碑榜排名揭曉關鍵原因。

林楚茵：連署罷免傅崐萁被關切 國民黨戒嚴唯一品牌

民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，傳出有縣府人員上門關切民眾，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被綠營...

反制大罷免！台中2綠委「全罷」一階達標 昨送中選會

全台大罷免風潮，台中6藍委全被點名罷免，2名綠委蔡其昌、何欣純罷免案達一階，昨送中選會。蔡辦回應，藍營政治操作手段讓人啼...

力保小雞 桃園6藍委約韓國瑜今喝春酒

大罷免襲來，桃園六位國民黨立委全數遭提罷免，立委牛煦庭今舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政都將...

馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」

針對大罷免，前總統馬英九昨天表示，「要謹慎，對政局不好」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨發動大罷免，毫無正當性，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。