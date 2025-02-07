懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

《網路溫度計DailyView》咖啡連鎖網路口碑排行榜（2025/1/6~2025/2/5） 《網路溫度計DailyView》咖啡連鎖網路口碑排行榜（2025/1/6~2025/2/5）

罷免活動在各地如火如荼展開，不少團體選擇在公共場所設立連署站，爭議風波蔓延。連鎖咖啡品牌路易莎埔里酒廠門市因張貼公告「謝絕政治活動」，遭到罷免團體出征，社群平台炸鍋，網路聲量竄升。根據《網路溫度計DailyView》「咖啡連鎖」網路口碑排行榜，路易莎近一個月的討論度超越星巴克，其中最顯目的熱門關鍵字「謝絕」，就是埔里酒廠門市的公告。罷免團體私自在彰化溪州夜市設立連署站，遭到夜市方公開聲明「不支持、不參與，更不提供場地」；此舉引發罷免支持者反彈，紛紛表示「好的，那就拒絕到溪州夜市消費」、「感謝表態，未來不會想去」，掀起一波波對立輿論。

「路易莎遭出征」事件時間軸

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/1/6～2025/2/5）調查，「路易莎」近一個月探索概念出現「謝絕所有黨派的政治活動、支持路易莎、想想10萬消費者、下一個會是誰、什麼叫路易莎」等字詞。

翻攝FB／黃建賓

2月3日

罷免團體近日到路易莎埔里酒廠門市的戶外桌椅，收取罷免國民黨立委馬文君的連署書，埔里酒廠及店家上前勸離，因路易莎向埔里酒廠承租店面，當下這些長官要求路易莎禁止客人從事任何與政黨有關的政治活動，但罷免團體立即持手機錄影並反駁，強調他們是消費者，達到低消標準，在門市外收件並整理資料，表達他們僅為公民團體與任何政黨無關，也沒有打擾店家生意。

2月4日 謝絕所有黨派的政治活動、力挺路易莎、想想10萬消費者

路易莎埔里酒廠門市撤除所有戶外空間桌椅，並於臉書發文表示，路易莎是一間提供溫馨，舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是「謝絕所有黨派的政治活動」，引起不少網友留言回應，「支持，要在別人的場地做其他事情，本來就要商家同意」、「力挺路易莎」；然而，大批罷免支持者則到路易莎總部的臉書留言，指出目前已有10萬連署書進中選會，怒嗆「想想10萬消費者」的選擇。

2月5日 下一個會是誰、什麼叫路易莎

路易莎總部表示，路易莎只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間！任何的政治活動，總公司均無涉入。不少國民黨立委以行動支持路易莎，紛紛在臉書曬出路易莎商品照。

國民黨立委黃建賓po文「不聽話就圍毆，今天是路易莎，下一個會是誰？...我們引以為傲的『台灣最美的風景是人』，難道要因為政治鬥爭，變成仇恨之島？」

國民黨立委馬文君呼籲「相互尊重，勿干擾別人的日常」。

對於路易莎被出征事件，媒體追問民進黨團，總召柯建銘先是一愣「什麼叫路易莎？」待媒體解釋原委後，柯建銘表示，這些都是假消息，今年的年度代表字叫「騙」，在以前戒嚴時期時，看報紙都要顛倒看，因為那都是顛倒是非，而今年年度代表字是「騙」，所以要顛倒下來，用這個角度看國民黨、民眾黨。

2月6日

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，大罷免在政治上毫無正當性，已波及無辜攤商、店家，怒轟民進黨毫無人性，把台灣社會搞得烏煙瘴氣。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月6日至2025年2月5日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『路易莎』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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