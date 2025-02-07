林楚茵：連署罷免傅崐萁被關切 國民黨戒嚴唯一品牌
民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，傳出有縣府人員上門關切民眾，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被綠營質疑查水表；花蓮縣政府回應，造成觀感不佳，已進行檢討改進。民進黨立委林楚茵今天表示，在花蓮縣政府眼裡，違法查水表竟然只是觀感不佳，國民黨果然是戒嚴唯一品牌。
林楚茵批評，傅崐萁害怕大罷免了，國民黨果然是戒嚴唯一品牌，先有台北市長蔣萬安找警察跟監名嘴Grace，現有花蓮縣長徐榛蔚轄下的花蓮縣戶政事務所，對罷免連署人登門查水表，國民黨只是成為國會多數就敢復辟戒嚴，以老派、粗暴且違法的手段打壓人民，如果罷免傅崐萁不成，台灣恐怕連最基本的民主都要被沒收。
林楚茵說，罷免是憲法保障的基本人權，戶政機關、選務機關都應依法行政與辦理業務，花蓮縣的戶政人員不是「傅隨組織」，更不是徐榛蔚的東廠，民主台灣越過中央山脈竟然成為獨裁威權的「傅氏王朝」嗎？徐榛蔚應出面道歉，若台灣人民不想被軟土深掘，罷免藍委才能守護民主。
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