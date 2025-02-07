快訊

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

教授人才枯竭私校被挖角 最大退休潮仍還沒到

台灣寶可夢中心推《寶可夢 朱／紫 零之秘寶》19款新品！還有吉利蛋玩偶超Q

林楚茵：連署罷免傅崐萁被關切 國民黨戒嚴唯一品牌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，傳出有縣府人員上門關切民眾，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被綠營質疑查水表；花蓮縣政府回應，造成觀感不佳，已進行檢討改進。民進黨立委林楚茵今天表示，在花蓮縣政府眼裡，違法查水表竟然只是觀感不佳，國民黨果然是戒嚴唯一品牌。

林楚茵批評，傅崐萁害怕大罷免了，國民黨果然是戒嚴唯一品牌，先有台北市長蔣萬安找警察跟監名嘴Grace，現有花蓮縣長徐榛蔚轄下的花蓮縣戶政事務所，對罷免連署人登門查水表，國民黨只是成為國會多數就敢復辟戒嚴，以老派、粗暴且違法的手段打壓人民，如果罷免傅崐萁不成，台灣恐怕連最基本的民主都要被沒收。

林楚茵說，罷免是憲法保障的基本人權，戶政機關、選務機關都應依法行政與辦理業務，花蓮縣的戶政人員不是「傅隨組織」，更不是徐榛蔚的東廠，民主台灣越過中央山脈竟然成為獨裁威權的「傅氏王朝」嗎？徐榛蔚應出面道歉，若台灣人民不想被軟土深掘，罷免藍委才能守護民主。

傅崐萁 林楚茵 罷免

延伸閱讀

總預算減列…立院團拜仍歡欣鼓舞 傅崐萁：這是領袖的承擔

「大罷免」彰化罷團找上前明道大學校長領銜 有信心達標

成首罷目標 傅崐萁籲當家不鬧事、賴清德約束柯建銘

民團3日起分2梯次送罷免連署書 傅崐萁王鴻薇列首波

相關新聞

吳思瑤：多封署名「蘇巧慧」恐嚇信 威脅柯建銘全家

民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免國民黨立委，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，近日多位民進黨立委都收到電郵，聲稱要殺柯建銘...

懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

埔里酒廠門市謝絕政治活動，青鳥發動罷喝，路易莎遭出征？咖啡連鎖網路口碑榜排名揭曉關鍵原因。

林楚茵：連署罷免傅崐萁被關切 國民黨戒嚴唯一品牌

民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，傳出有縣府人員上門關切民眾，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被綠營...

反制大罷免！台中2綠委「全罷」一階達標 昨送中選會

全台大罷免風潮，台中6藍委全被點名罷免，2名綠委蔡其昌、何欣純罷免案達一階，昨送中選會。蔡辦回應，藍營政治操作手段讓人啼...

力保小雞 桃園6藍委約韓國瑜今喝春酒

大罷免襲來，桃園六位國民黨立委全數遭提罷免，立委牛煦庭今舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政都將...

馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」

針對大罷免，前總統馬英九昨天表示，「要謹慎，對政局不好」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨發動大罷免，毫無正當性，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。