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馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」

聯合報／ 記者洪子凱林銘翰蔡晉宇屈彥辰／台北報導
馬英九參拜完後準備紅包袋發放場面熱鬧，馬致詞也強調，風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺，對於大罷免也直呼「要謹慎，對政局不好」。記者洪子凱／攝影
馬英九參拜完後準備紅包袋發放場面熱鬧，馬致詞也強調，風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺，對於大罷免也直呼「要謹慎，對政局不好」。記者洪子凱／攝影

針對大罷免，前總統馬英九昨天表示，「要謹慎，對政局不好」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨發動大罷免，毫無正當性，賴清德總統似乎已決定一意孤行，抱持縱容態度，民眾黨將會結合公民對抗綠色威權。

台北指南宮昨辦「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」，副總統蕭美琴、馬英九都出席，蕭美琴參拜結束時巧遇前總統馬英九，兩人簡單寒暄互道恭喜即分開。媒體問馬是否覺得賴政府阻擋兩岸觀光？馬微微點頭；談到大罷免時代來臨時說，「要謹慎、謹慎…」、「對政局不好」。

指南宮法會例年都由總統出席，今年卻由蕭美琴代表，外界質疑是因賴清德總統提「排黑條款」，和指南宮常務董事黃承國有心結。蕭美琴自稱她「特別代表賴總統出席」，黃則強調「對陳年往事沒有心結」。

蕭美琴致詞時說，國家現在遇到許多風雨挑戰，她特別代表賴總統到場，希望能在正確道路上順利帶領國家，也希望指南宮正能量遍及全台灣，盼國家興盛、國泰民安。

對於罷免議題，黃國昌昨說，看到民進黨持續撕裂台灣社會，很多自主公民都感到非常憤怒，希望能夠集結對抗綠色威權，團結起來共同守護台灣民主，民眾黨會協助他們站出來，一定會有非常實體的活動。

也遭民團提案罷免的國民黨立委葉元之說，綠委憂罷免戰火殃及自身，民進黨立委張宏陸、吳沛憶等人都在抱怨。

此外，立法院長韓國瑜昨召集黨團協商，民進黨團總召柯建銘再談大罷免，他稱有恐嚇信寫到民進黨立委郭昱晴辦公室，揚言暗殺自己全家大小，直言這是中共的手段；韓國瑜則說，後續會行文給警政署處理。

罷免

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