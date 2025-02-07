聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕立院合體韓國瑜 拉抬反罷氣勢

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
台中市長盧秀燕（前排中）昨回「娘家」，合體立法院長韓國瑜（前排左二）宣傳東勢新丁粄節，對於大罷免潮，盧表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（前排中）昨回「娘家」，合體立法院長韓國瑜（前排左二）宣傳東勢新丁粄節，對於大罷免潮，盧表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。記者潘俊宏／攝影

台中市長盧秀燕昨暌違六年多返回「娘家」立法院宣傳東勢新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由於現場有許多被點名要罷免的國民黨立委出席，與盧秀燕及立法院長韓國瑜合體，也展現最強母雞回娘家拉抬反罷免的氣勢。

盧秀燕昨回立院，眾多國民黨立委都到場，包含傅崐萁、葉元之等多名已被罷團送件提議要罷免的區域藍委，韓國瑜及副院長江啟臣也現身，民眾黨立委同樣多人與會。

對於大罷免潮，盧秀燕表示，尊重人民罷免的權利，而現階段全球情勢重大變化，人民對於台灣現況都希望和諧、安定，國泰民安很重要。希望全體立委，不管藍綠白都來參加台中燈會，求好運、求和諧、求安定。

盧秀燕說，她擔任市長六年多，第一次因為公務回立法院娘家，過去在立法院待了廿年、歷經六屆立法委員，「怎麼現在不在就變這麼亂？」她笑稱以前民進黨團總召柯建銘老謀深算，現怎變血氣方剛？每天喊打喊殺，替她告訴柯一下。

盧秀燕還表示，她當立委時，當時院長王金平頭髮已經夠少，現在韓國瑜頭髮更少，幾乎沒有，可見國事如麻。

盧表示，新丁粄節是全國最大的客家活動之一，新丁粄節有生男育女跟求好運兩個意義，想生男生吃龜粄，想生女生吃桃粄。韓國瑜則說，柯建銘現在暴戾之氣太重，希望柯吃兩個，老婆懷孕可以更祥和，引發現場哄堂大笑。

昨天活動盧秀燕展現母雞帶小雞氣勢，活動還未開始，藍委黃健豪、廖偉翔緊跟盧秀燕搶合照。傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、葉元之、林沛祥、張智倫、牛煦廷等藍委也與盧秀燕互動。

不過這次活動中，曾與廖偉翔、黃健豪共組台中「Ｆ４」的立委羅廷瑋卻沒出現，引發關注，羅對此相當低調，表示同時段在地方有與議員的聯合服務處成立，若自家服務處成立沒出席很怪，因此沒有出席立院活動。

盧秀燕 立法院 罷免 韓國瑜

延伸閱讀

政院中辦業務費遭砍 盧秀燕酸：預算高不會做事「有點麻煩」

柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

最強母雞回娘家！盧秀燕立院合體韓國瑜 藍委拉抬反罷氣勢

傳與朱有默契不選黨主席 盧秀燕：很多消息我不知道

相關新聞

盧秀燕立院合體韓國瑜 拉抬反罷氣勢

台中市長盧秀燕昨暌違六年多返回「娘家」立法院宣傳東勢新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很...

反制大罷免！台中2綠委「全罷」一階達標 今送中選會

全台大罷免風潮，台中6藍委全被點名罷免，2名綠委蔡其昌、何欣純罷免案達一階，今送中選會。蔡辦回應，藍營政治操作手段讓人啼...

不只路易莎…1夜市公告「不供場地罷免」：罷團未經過同意

除了連鎖咖啡店「路易莎」拒絕提供政治活動被抵制，還有場地也出事！粉專「我愛溪州」4日發文號召罷免國民黨立委謝衣鳯，公告5個罷免站，不過其中之一的據點彰化溪州夜市，隨即表態...

力保小雞 桃園6藍委約韓國瑜今喝春酒

大罷免襲來，桃園六位國民黨立委全數遭提罷免，立委牛煦庭今舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政都將...

馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」

針對大罷免，前總統馬英九昨天表示，「要謹慎，對政局不好」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨發動大罷免，毫無正當性，賴...

監察院：罷免可否募款無明文規範 盼政院加速修法

各地掀起罷免潮，募款方式引發外界關注。監察院今天表示，罷免案提議人的領銜人與被罷免人欲進行募款，現行選罷法及政治獻金法無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。