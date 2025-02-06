反制大罷免！台中2綠委「全罷」一階達標 今送中選會

全台大罷免風潮，台中6藍委全被點名罷免，2名綠委蔡其昌、何欣純罷免案達一階，今送中選會。蔡辦回應，藍營政治操作手段讓人啼笑皆非；何未回應。藍營人士反擊，綠營發動罷免才是政治操作，藍軍只是應戰。

台中目前罷免達一階門檻送中選會的有國民黨立委中二選區顏寬恒、中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪、中六選區羅廷瑋等4個選區罷免案日前一階達標送中選會，今天綠營2立委也達一階門檻送中選會。

台中罷綠委團體表示，罷免蔡其昌、何欣純一階門檻分別為2644件、3706件，都已達第一階段門檻，今天送案進中選會。

罷免團體「割蔡聯盟」今向中選會遞交罷免蔡其昌提議書，領銜人聲明，無法親送件，並說明罷蔡的理由，質疑蔡毫無作為，陷入司法不當關說案，並指蔡未專注立委本業，反而對擔任其他團體負責人比當立委更為上心，甚至創立「台灣尚勇」春聯全台發送，空有虛名，因此組「割蔡聯盟」罷免。