不只路易莎…1夜市公告「不供場地罷免」：罷團未經過同意

除了連鎖咖啡店「路易莎」埔里酒廠門市拒絕提供政治活動被抵制，還有場地也出事！粉專「我愛溪州」4日發文號召罷免國民黨立委謝衣鳯，公告5個罷免站，不過其中之一的據點彰化溪州夜市，隨即表態不支持、更不提供場地。隔天也貼出雙方溝通私訊對話，表明自己只是單純的小生意人，謝謝罷團體諒與海涵。

溪州夜市4日於臉書發文表示，第二代全體同仁在此聲明，「我愛溪州」粉專所陳述內容的溪州夜市地點，事先完全沒經過同意，不代表溪州夜市的立場。

溪州夜市強調「我們不支持、不參與，更不提供場地」，因為「只想單純用心經營延續溪州在地人的夜市，給貴賓們分享更多的美食小吃」，也向該公民團體呼籲「請貴機構另尋地點，讓我們有一個單純空間提供給貴賓們分享美食小吃」。

不料，溪州夜市貼文一出，罷免支持者紛紛出征「好的，那我只好抵制了」、更嗆「夜市是公共空間，第一次聽到夜市不允許公民團體進入」。

PTT網友則感慨「今日路易莎，明日溪洲夜市」、「青鳥抵制全台路易莎，也該抵制全台夜市了吧」，也有人質疑「這些罷免團體找場地都沒先打招呼的嗎？」