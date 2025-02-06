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【重磅快評】國光客運欠薪原因太沒趣 這樣如何大罷免？

聯合報／ 主筆室
國光客運發內部信指出，由於政府補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。本報資料照片
國光客運發內部信指出，由於政府補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。本報資料照片

過完年開工了，國光客運員工還沒領到一月份薪水。國光客運內部公告表示，因政府補助未及時到位，導致資金調度困難，薪資發放延遲。曾經的龍頭客運，淪落到發不出員工薪水，誰該負責？

民進黨習慣把人民的苦難當成自己的勳章。綠營正在吹響全台大罷免的號角，立刻把政府補助沒到位、國光客運欠薪一事，導向在野黨刪減凍結政府預算所致，目的當然是為罷免添柴加油。

例如基隆民進黨籍市議員張之豪就指控，這是基隆立委林沛祥刪除、凍結交通部及所屬機關預算的影響。林沛祥則回擊張之豪「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

造謠的，豈止一張嘴？藍白雖然刪凍了一些預算，賴政府還是中華民國有史以來最有錢的政府，卻已經不知如何執政了；從行政院發言人說預算要重編，到各部會輪流裝瘋賣慘哭窮，都只會對人民進行認知作戰。上行下效，地方議員跟著散播假訊息，一點也不奇怪。

事實上，根據國光客運內部公告說明，一月薪水沒準時入帳，是受政府補助款撥發作業尚有9千多萬元尚未入帳影響。進一步分析，其中包括地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元，以及公路客運虧損補貼6500萬元。

公路局很快就6500萬元補貼款部分，作了澄清，指係因為國光客運內部作業未於年前提出申請，導致無法撥付。而國光客運今天也已補齊其中2400萬元的資料，公路局將盡速撥付；另有4100萬元營運資料尚在整理，還未申請。

雖然地方政府及觀光署台灣好行約2500餘萬元尚未入帳的原因，地方政府、觀光署和國光客運都沒有說明，但很顯然，國光客運內部作業延誤，導致6500萬元的公路局補助款未獲撥付，才是一月發不出員工薪水的主因。

不過，即使原因澄清了，綠營無論如何都還是要指責藍白黨砍預算。張之豪說，國光客運發不出薪資，縱使是年前未提出申請而造成，但公路局被藍白立委砍了26.5億元，局長都表示，今年第三季起，恐怕連車班都要開不出來了。林沛祥刪除、凍結的就是這個。

張之豪勉強承認國光客運發不出薪水，不是藍白砍預算造成的；但他仍然嘴硬恐嚇民眾，今年第三季起連車班都要開不出來了。不過，到了第三季是否真的開不出車班，已經無關緊要，屆時誰還記得今天的糊弄和恐嚇？

其實如果按照綠營對施政擺爛都怪預算被砍的邏輯，也許應該問問，國光客運還有地方政府及觀光署台灣好行尚未入帳的2500餘萬元，其中地方政府是否因為行政院大刀凍結半數地方補助款而無法撥付，以致國光客運發不出薪水？

國光客運發不出薪水，真實原因揭露，太沒趣了。尤其客運業者認為客運愈來愈不具優勢，客群流失嚴重，而政府補貼政策，特別是交通部的春節加碼措施，讓業者金流調度困難。但如果真要談業者經營困境和政府政策盲點，而不去鬼扯藍白砍預算，這樣要如何吆喝大罷免？

國光客運 罷免

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