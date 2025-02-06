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路易莎未拒政治活動？ 罷團還原經過扯出馬文君：是台酒幹部驅趕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
路易莎咖啡埔里酒廠門市。圖／取自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書
路易莎咖啡埔里酒廠門市。圖／取自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書

路易莎咖啡埔里酒廠門市拒政黨政治活動事件引發論戰，「ALL罷馬志工團」發聲明還原事發經過，指出店家未曾表達困擾，是酒廠幹部驅趕且稱「若馬文君來問要怎麼答覆」；對此，台酒接受訪問表示，公營範圍要保持中立，並未受到壓力。

公民團體3日在路易莎咖啡埔里酒廠門市戶外座位區進行國民黨立委馬文君罷免連署收件，但遭人勸阻，甚至驅離；該門市事後收掉戶外桌椅，公告「謝絕所有黨派的政治活動」，有人認為妨礙行使公民權益，也有人支持店家，引發論戰，

由於，不少人以為是罷免志工造成店家困擾，店家才出面會驅離；對此，公民團體「ALL罷馬志工團」發聲明還原事發經過，強調該團隊任何政黨協助，才需遊牧宣傳，定點志工在咖啡廳等候民眾繳交連署書，都有固定消費，避免占位行為。

而定點志工一直遵守路易莎的低消規定，以不影響店家營業的原則行事。在過去2週時間裡，店家也未曾向志工們表達困擾，甚至驅趕，該團隊也很感謝路易莎咖啡埔里酒廠門市。直到本周一（3日）下午，有埔里酒廠長官來揚言報警驅趕。

由於，路易莎店面是向埔里酒廠承租，酒廠長官無法接受他們僅為公民團體，與任何政黨無關，也未打擾店家生意，並提到「不能這樣做，如果馬文君來問，他們要怎麼去答覆」；之後該門市才貼公告禁止政治活動，並撤除戶外空間桌椅。

「ALL罷馬」強調，該事件因酒廠方擔憂馬文君關切的片段遭去除，讓純粹的公民活動被扭曲放大，渲染成「罷團打擾、占用店家空間，還出征店家」，倒因為果，讓真相被扭曲失真，造成店家困擾也絕非他們的本意。

對此，台灣菸酒公司發言人、副總經理廖志堅接受訪問指出，當天埔里酒廠現場人員為副廠長及酒廠工會理事長，而台酒是國營企業，該門市在酒廠營業範圍內，因此須保持行政中立。而總公司沒受到立委馬文君給壓力，埔里酒廠應該也沒有。

立委馬文君則表示，她尊重挺罷免的朋友，也會盡其所能，以合法合規的方式反罷免，她會一邊迎戰罷免，同時守護南投。

ALL罷馬志工團對埔里路易莎事件發出聲明。圖／取自「ALL罷馬」Threads
ALL罷馬志工團對埔里路易莎事件發出聲明。圖／取自「ALL罷馬」Threads

罷免 路易莎 馬文君

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