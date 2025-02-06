罷免綠委案今送件 民進黨新北黨部批：國民黨介入
罷免綠委的案件今天陸續送件，民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，藍白國會濫權引起不分世代、不分黨派台灣人的憤怒，過年期間才會看到風雨無阻，排隊連署要罷免國民黨不適任立委的人潮。但國民黨沒有反省，反而明目張膽用政黨組織介入。
高碩呈說，經媒體揭露，國民黨和民眾黨的幹部都直接介入連署罷免，但是擺攤的效果不如預期，半天下來參與連署者寥寥無幾，和公民團體大排長龍的狀況截然不同，卻仍然在短短數日間交出數千張連署書，難怪被質疑「一分鐘十幾張」，數千名連署人名冊從何而來？
高碩呈強調，藍白兩黨倒行逆施，亂刪國防外交、經濟發展、各機關基本運作的水電費，甚至是攸關民眾健康防疫工作的預算、政府補貼人民水電費的民生預算，還侮辱各國政府都努力獎勵的藝文團體是「要飯的」，已引發全民怒火，民進黨新北市黨部會和人民站在一起，和真正的公民團體站在一起，對抗藍白的組織力量，守護民進黨的優質立委。
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