路易莎捲大罷免戰爭 賴士葆：青鳥恐嚇像極紅衛兵

路易莎咖啡因埔里酒廠門市謝絕政治活動進入遭罷免團體出征，國民黨立委賴士葆今批，青鳥恐嚇行徑像極了紅衛兵，民進黨用惡意罷免當奪權的工具，將罷免用到爆，這就是賴清德總統所謂「更大的民主」。

賴士葆說，青鳥恐嚇路易莎咖啡的行徑像極了紅衛兵，在營業場所擺攤連署罷免活動，店家勸離，貼公告謝絕所有黨派的政治活動，被青鳥狂刷一星負評，還揚言抵制，是誰讓青鳥如此狂妄？是誰縱容包庇青鳥的行為？過去賴清德恐嚇在野若不接受大法官解釋，青鳥會飛出來，也在臉書公然感謝青鳥的群眾運動。

賴士葆表示，大家都知道青鳥是賴清德的側翼御林軍，賴清德呼籲朝野和諧，社會團結，怎不對青鳥擾民行動有所約束？

賴士葆提到，年前，賴清德說必須尊重公民團體的自主性，但勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤，要塑造民進黨與大罷免無關，現在可以證明這是最大的謊言，現在藍綠都送出罷免連署書，整個社會已經陷入對立對抗。

賴士葆指出，選罷法修正案的覆議更是戳破賴政府的假面與偽善，因為選罷法並未讓政院窒礙難行，罷免團體和執政黨共同目標就是要沿用舊法的不要附身分證，讓罷免容易過關。賴清德默許就是鼓勵大罷免的列車繼續開，儘管他是有權利喊停的人。

賴士葆強調，民進黨立院黨團總召柯建銘扮演大罷免的急先鋒，每天抹黑謾罵在野黨，最後詞窮無限上綱到親中賣台。大罷免在全台如潮水般雲湧，這個影響國家政局和社會蒼生的重大政策，賴清德側身在柯建銘的主導之下，把自己做小，也陷全台於動盪的內耗之中。

賴士葆總結，雙少數政府不協商、不溝通，盤算用大罷免來奪回政權。台灣罷免門檻全球最低，民進黨用惡意罷免當奪權的工具，將罷免用到滿、用到爆，這就是賴清德所謂更大的民主。