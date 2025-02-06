罷免張宏陸今天一階送件 張宏陸：「惡罷」板橋人不會埋單

全台大罷免，民團發起罷免板橋西區民進黨立委張宏陸，一階達標，今天赴中選會送件。張宏陸今天回應，國民黨主席朱立倫一邊抹黑罷免藍委的公民團體是民進黨側翼，一邊又讓國民黨黨務系統青工會四處發起罷免綠委，惡質的惡罷，相信板橋人不會埋單。

張宏陸說，國民黨發動罷免綠委，被抓包是黨務系統還死鴨子嘴硬，提案罷免張宏陸的吳禹辰，明明去年4月才接任新北青工總會長，今年過年還在用他的名義發祝賀圖，竟然還鬼扯什麼二三年沒繳黨費，和國民黨關係會愈來愈少，是把人民都當傻子嗎？

張宏陸說，公民團體罷免藍委是因為他們毀憲亂政、又亂刪預算造成人民權益受損；而國民黨完全就是為了惡霸，轉移他們藍委、尤其是葉元之被罷免的焦點。

張宏陸說，在板橋西區為例，他們從過年前第一次擺攤，到現在不超過三次，場面都十分冷清沒什麼人參與，但他們卻可以在今天就一階段達標，用膝蓋想也知道是組織抄來或動員來的，對於他們這麼惡質的惡罷，相信板橋人不會埋單，而且會更激發其它選區罷免藍委的力道。