花蓮罷免案民眾爆遭「查水表」 中選會：已違法要求說明

花蓮近日有罷團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民眾爆出有戶政人員到家中「查水表」。中央選舉委員會表示，戶政事務所人員至提議人戶籍地實地訪查提議人是否親自簽署提議人名冊，已違反相關法律規定，不得為之，「請花蓮縣選委會就提議人名冊保管及交付戶政機關作業盡速說明。」

中選會表示，選務機關等行政機關都應依法行政與辦理選務，不得有逾越權責等行為。針對該案是否屬實，中選會已請花蓮縣選委會與協辦選務的花蓮縣政府對外說明。

根據中選會昨發給花蓮縣選舉委員會等機關的函文指出，依公職人員選舉罷免法與施行細則規定，查對罷免案提議人名冊時，關於提議人姓名、身分證字號或戶籍地錯誤或不明等事項，由主辦選舉委員會函請戶政機關依戶籍登記資料為之。至於提議人是否簽名、蓋章或偽造等情況，是由主辦選委會查對，不屬於戶政機關查對事項。

該函文指出，公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條規定，主辦選委會發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情況，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

函文指出，有關戶政事務所人員至提議人戶籍地址實地訪查提議人是否親自簽署提議人名冊，已違反上開法律規定，不得為之。且提議人名冊因含個資，選務人員或戶政人員均不應攜出選舉委員會或戶政事務所外，或作其他不法用途，或法定用途外利用，以免觸法而致行政責任與刑事責任。請花蓮縣選委會就提議人名冊保管及交付戶政機關作業盡速說明。