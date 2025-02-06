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最強母雞回娘家！盧秀燕立院合體韓國瑜 藍委拉抬反罷氣勢
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由於現場有許多被點名要罷免的國民黨立委出席，與盧秀燕及立法院長韓國瑜合體，也展現最強母雞回娘家拉抬反罷免的氣勢。
台中將舉辦東勢新丁粄節，盧秀燕今帶領中市府團隊回「娘家」立法院宣傳，現場上眾多國民黨立委都到場，包含傅崐萁、葉元之等多名已被罷團送件提議要罷免的區域藍委，韓國瑜及副院長江啟臣也現身，民眾黨立委也多人與會。
對於大罷免潮，盧秀燕表示，會尊重人民罷免的權利，而現階段全球情勢重大變化，人民對於台灣現況都希望和諧、安定，國泰民安很重要；開個玩笑說，希望全體立法委員，不管藍綠白都來參加台中燈會，求好運、求和諧、求安定。
盧秀燕也展現母雞帶小雞氣勢，活動都還沒正式開始，立委黃健豪等人就搶先與盧秀燕在現場成列的丁粄前拍照，黃建豪與也是提早到場的立委廖偉翔兩人，更是在整場活動緊跟盧秀燕左右。其他在場的區域立委，包含傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、葉元之、林沛祥、張智倫、牛煦廷也都與盧秀燕交談互動，讓現場有股「最強母雞回娘家拉抬聲勢」的造勢感。
不過曾與廖、黃共組台中「F4」的羅廷瑋卻沒出現，引發關注，羅對此相當低調，表示今天地方有與議員的聯合服務處成立，若自家服務處成立沒出席很怪，因此就沒有出席立院活動。
盧秀燕對於政院中辦喊預算被砍也發表看法。盧秀燕表示，自己過去在立法院財政委員會擔任主席多年，國家總預算就是在財政委員會審查，這她非常了解，還特別看了一下立法院拍板定案的資訊，現在通過、扣除刪凍，最後通過的預算創國家歷史新高，從來沒有通過2兆9000億，蔡英文任內也才2兆出頭。
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