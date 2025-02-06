快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

聽新聞
0:00 / 0:00

最強母雞回娘家！盧秀燕立院合體韓國瑜 藍委拉抬反罷氣勢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台中市長盧秀燕（前排右三）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，立法院長韓國瑜（前排左三）、副院長江啟臣（前排右二）都出席與會，一起切下新丁粄帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，立法院長韓國瑜（前排左三）、副院長江啟臣（前排右二）都出席與會，一起切下新丁粄帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影

台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由於現場有許多被點名要罷免的國民黨立委出席，與盧秀燕及立法院長韓國瑜合體，也展現最強母雞回娘家拉抬反罷免的氣勢。

台中將舉辦東勢新丁粄節，盧秀燕今帶領中市府團隊回「娘家」立法院宣傳，現場上眾多國民黨立委都到場，包含傅崐萁、葉元之等多名已被罷團送件提議要罷免的區域藍委，韓國瑜及副院長江啟臣也現身，民眾黨立委也多人與會。

對於大罷免潮，盧秀燕表示，會尊重人民罷免的權利，而現階段全球情勢重大變化，人民對於台灣現況都希望和諧、安定，國泰民安很重要；開個玩笑說，希望全體立法委員，不管藍綠白都來參加台中燈會，求好運、求和諧、求安定。

盧秀燕也展現母雞帶小雞氣勢，活動都還沒正式開始，立委黃健豪等人就搶先與盧秀燕在現場成列的丁粄前拍照，黃建豪與也是提早到場的立委廖偉翔兩人，更是在整場活動緊跟盧秀燕左右。其他在場的區域立委，包含傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、葉元之、林沛祥、張智倫、牛煦廷也都與盧秀燕交談互動，讓現場有股「最強母雞回娘家拉抬聲勢」的造勢感。

不過曾與廖、黃共組台中「F4」的羅廷瑋卻沒出現，引發關注，羅對此相當低調，表示今天地方有與議員的聯合服務處成立，若自家服務處成立沒出席很怪，因此就沒有出席立院活動。

盧秀燕對於政院中辦喊預算被砍也發表看法。盧秀燕表示，自己過去在立法院財政委員會擔任主席多年，國家總預算就是在財政委員會審查，這她非常了解，還特別看了一下立法院拍板定案的資訊，現在通過、扣除刪凍，最後通過的預算創國家歷史新高，從來沒有通過2兆9000億，蔡英文任內也才2兆出頭。

台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨立委都到場，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣也現身。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨及民眾黨立委都到場。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院，今活動現場上眾多國民黨及民眾黨立委都到場。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節，現場合體眾多國民黨立委，尤其台中兩名遭提罷免立委幾乎全程緊跟。記者李成蔭／攝影
台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節，現場合體眾多國民黨立委，尤其台中兩名遭提罷免立委幾乎全程緊跟。記者李成蔭／攝影

盧秀燕 立法院 罷免 韓國瑜

延伸閱讀

傳與朱有默契不選黨主席 盧秀燕：很多消息我不知道

影／盧秀燕挖苦柯建銘 從老謀深算變血氣方剛

盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

中市交安改善滿意度破8成5 盧秀燕：持續打造友善行人之都

相關新聞

最強母雞回娘家！盧秀燕立院合體韓國瑜 藍委拉抬反罷氣勢

台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由...

花蓮罷免案民眾爆遭「查水表」 中選會：已違法要求說明

花蓮近日有罷團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民眾爆出有戶政人員到家中「查水表」。中央選舉委員會表示，戶政事務所人員至提議人戶...

游盈隆：執政黨一再喊在野黨何不倒閣 非常丟臉

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，面對台灣憲政史上破天荒的政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事，試圖搞大罷免以化解...

猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

民進黨前立委高嘉瑜猛打國民黨立委李彥秀房產申報爭議。正值大罷免潮，外界不免聯想高近日砲火猛烈，是否提前布局若罷免成功後的補選？高嘉瑜今承諾，如果港湖需要補選，「我本人不會去爭取參加補選，這個我可以跟大家承諾。」

盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

罷免話題持續，台中市長盧秀燕今回立院宣傳「新丁粄節」時感嘆，民進黨立法院黨團總召柯建銘「老柯」怎變血氣方剛？每天喊打喊殺；立法院長韓國瑜也說，柯建銘暴戾之氣太重，是需要吃丁粄，希望吃兩個讓老婆懷孕，可讓以更祥和。

罷免張宏陸一階達標 發起人送2500份連署書到中選會

罷免立委張宏陸的發起人吳禹辰今天送第一階段2500份連署書到中選會，強調這幾年張宏陸讓選民們感到很失望，尤其是張宏陸誇大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。