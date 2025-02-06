快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】賴清德懸崖不勒馬 莫怪黃國昌大呼小叫

聯合報／ 主筆室
民眾黨代理主席黃國昌呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求賴在民進黨中常會展現清楚態度，禁止民進黨的黨公職參與大罷免。記者戴永華／攝影
民眾黨代理主席黃國昌呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求賴在民進黨中常會展現清楚態度，禁止民進黨的黨公職參與大罷免。記者戴永華／攝影

罷免浪潮襲來，民眾黨代理主席黃國昌喊話總統賴清德懸崖勒馬；賴的大弟子林俊憲反嗆，指賴在中常會未提黃國昌，還說一旦翻轉6席藍委，民眾黨就完全失去影響力。對照柯建銘說要殲滅藍白，林、柯兩人大玩接龍；只是民進黨秘書長林右昌日前才說對抗不利執政，老柯說卓榮泰是最穩閣揆，那林是否將成了最不穩的秘書長？

民團本月3日送交中選會20件第一階段罷免提議書，其中19件是國民黨立委，另1案則為新竹市長高虹安（停職中）。5日也有民團遞交民進黨立委吳沛憶的罷免提議書，合計收案21件；民眾黨代理主席黃國昌3日對賴清德下「最後通牒」，要求賴在民進黨中常會表態不支持大罷免，如一意孤行，把台灣推向更對立衝突的局面，民眾黨一定會有相對應動作。

綠委林俊憲在中常會後聲稱，賴清德在中常會中甚至連黃國昌這個人都沒提，還消遣黃國昌「國昌主席下一步該怎麼做？要去幫國民黨立委站台了嗎？」、「罷免區域立委，到底干你們8席不分區什麼事？能拿出什麼政治作為？」，還說那些面臨罷免的國民黨區域立委，反應都沒民眾黨那麼激烈。

林俊憲更煞有介事提出分析，指黃國昌這幾天對罷免「大呼小叫」，早不叫、晚不叫，為什麼現在叫？當然是看到情況不對，目前藍綠白國會席次是54：51：8，正好是民眾黨最舒適的席次，民眾黨可以在不投票的情況下暗助國民黨通過爭議法案；若翻轉2席（藍委），最大黨換人，就可以逼民眾黨表態；若翻轉6席，民眾黨則完全失去影響力，黃國昌在盤算的就是這兩個數字。

林俊憲的說法看似有理，卻是一點道理也沒有；如果民進黨真能稱心如意罷掉2席或6席藍委，確實可以扭轉國會生態，但前提是要補選都勝選，只是現實的情勢看來，恐怕難上加難，而且藍營也要精準罷免綠委，綠營這算盤打得不切實際。

再者，被停職中的新竹市長高虹安也被這波的大罷免波及，民進黨可以無所不用其極推動罷免，黃國昌是民眾黨代理主席，新竹市又是民眾黨唯二的主政縣市，黃國昌怎能不「大呼小叫」？

值得玩味的是，柯建銘開春後喊出「大罷免，大成功」，預告9月1日前要罷免掉41位國民黨立委，「殲滅藍白時間到了，藍白死因詳言待續」；結果林俊憲接著就揭開謎底，原來所謂「死因詳言待續」就是在玩民眾黨席次的數字密碼，如果民進黨的盤算是藉翻轉藍委席次來「消滅」民眾黨，黃國昌又怎能無所作為？

其間最尷尬的要算是民進黨秘書長林右昌了，年前他才說總統與國會上任未滿一年，如果罷免變成全面對抗，接下來執政怎麼辦？結果逾20件罷免提議書都送進中選會了，賴清德在中常會卻隻字不提，甚至未約束黨內有人為了自身選舉抨擊林右昌。看來，賴清德似乎也不在意「接下來的執政怎麼辦」了。   

老柯日前受訪對行政院長卓榮泰讚譽有加，稱卓是中華民國有史以來最穩的閣揆；對照賴清德不理會林右昌，別說是來日徐圖新北市長選舉，恐怕連眼前這個黨秘書長的位子都快要坐不穩了。

罷免 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

批大罷免無正當性 黃國昌：協助公民對抗綠色威權

新會期優先法案 藍白將開會討論

再批賴清德一意孤行縱容大罷免 黃國昌嗆結合公民對抗威權

影／號召公民反罷免 黃國昌預告有「非常實體的活動」

相關新聞

【重磅快評】賴清德懸崖不勒馬 莫怪黃國昌大呼小叫

大罷免浪潮襲來，民眾黨代理主席黃國昌喊話總統賴清德懸崖勒馬；賴的大弟子林俊憲反嗆，指賴在中常會未提黃國昌，還說一旦翻轉6...

【即時短評】高雄0槍擊被戳破 是疏失還是刻意為之？

前年8月，高雄市長陳其邁於治安會報中自豪六都「最優」，更把上半年未發生槍擊案掛在嘴邊，如今高雄地院一件判決，戳破高雄「0...

【重磅快評】到路易莎就得被迫喝杯大罷免咖啡 是假民主

日前有公民團體利用路易莎咖啡戶外座位區，在未經店家同意的情況下，從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告...

【重磅快評】美中貿易戰2.0恐轉向全面對抗 記得繫好安全帶

大年初七一過完春節，針對川普趕在人家還在過年就忙著宣布的加稅10%舉措，北京毫不含糊地公布了四項反制措施，中美貿易戰2....

【重磅快評】老柯感覺對味 卓榮泰成了歷來最穩閣揆？

新春期間綠營強推大罷免，朝野對立升溫。詭異的是，政壇卻傳出總統賴清德打算換掉閣揆卓榮泰，加上綠委一再倡議倒閣，一時氣氛詭...

【即時短評】大罷免 民進黨忘了蔡英文民主深化的指示？

昨新春開工第一天，就有眾多民團集結中選會遞送罷免19位國民黨立委提議書，雖口口聲聲強調是民自主，但民進黨團立法院黨團總召柯建銘拿捍衛台灣民主自由當訴求，天天大力鼓吹，綠委也陸續響應，滿腦政治利益，忘了民進黨前主席蔡英文在聲援前立委陳柏惟遭提罷免時稱，「台灣民主不是惡意報復」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。