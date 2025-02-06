【重磅快評】賴清德懸崖不勒馬 莫怪黃國昌大呼小叫

大罷免浪潮襲來，民眾黨代理主席黃國昌喊話總統賴清德懸崖勒馬；賴的大弟子林俊憲反嗆，指賴在中常會未提黃國昌，還說一旦翻轉6席藍委，民眾黨就完全失去影響力。對照柯建銘說要殲滅藍白，林、柯兩人大玩接龍；只是民進黨秘書長林右昌日前才說對抗不利執政，老柯說卓榮泰是最穩閣揆，那林是否將成了最不穩的秘書長？

民團本月3日送交中選會20件第一階段罷免提議書，其中19件是國民黨立委，另1案則為新竹市長高虹安（停職中）。5日也有民團遞交民進黨立委吳沛憶的罷免提議書，合計收案21件；民眾黨代理主席黃國昌3日對賴清德下「最後通牒」，要求賴在民進黨中常會表態不支持大罷免，如一意孤行，把台灣推向更對立衝突的局面，民眾黨一定會有相對應動作。

綠委林俊憲在中常會後聲稱，賴清德在中常會中甚至連黃國昌這個人都沒提，還消遣黃國昌「國昌主席下一步該怎麼做？要去幫國民黨立委站台了嗎？」、「罷免區域立委，到底干你們8席不分區什麼事？能拿出什麼政治作為？」，還說那些面臨罷免的國民黨區域立委，反應都沒民眾黨那麼激烈。

林俊憲更煞有介事提出分析，指黃國昌這幾天對罷免「大呼小叫」，早不叫、晚不叫，為什麼現在叫？當然是看到情況不對，目前藍綠白國會席次是54：51：8，正好是民眾黨最舒適的席次，民眾黨可以在不投票的情況下暗助國民黨通過爭議法案；若翻轉2席（藍委），最大黨換人，就可以逼民眾黨表態；若翻轉6席，民眾黨則完全失去影響力，黃國昌在盤算的就是這兩個數字。

林俊憲的說法看似有理，卻是一點道理也沒有；如果民進黨真能稱心如意罷掉2席或6席藍委，確實可以扭轉國會生態，但前提是要補選都勝選，只是現實的情勢看來，恐怕難上加難，而且藍營也要精準罷免綠委，綠營這算盤打得不切實際。

再者，被停職中的新竹市長高虹安也被這波的大罷免波及，民進黨可以無所不用其極推動罷免，黃國昌是民眾黨代理主席，新竹市又是民眾黨唯二的主政縣市，黃國昌怎能不「大呼小叫」？

值得玩味的是，柯建銘開春後喊出「大罷免，大成功」，預告9月1日前要罷免掉41位國民黨立委，「殲滅藍白時間到了，藍白死因詳言待續」；結果林俊憲接著就揭開謎底，原來所謂「死因詳言待續」就是在玩民眾黨席次的數字密碼，如果民進黨的盤算是藉翻轉藍委席次來「消滅」民眾黨，黃國昌又怎能無所作為？

其間最尷尬的要算是民進黨秘書長林右昌了，年前他才說總統與國會上任未滿一年，如果罷免變成全面對抗，接下來執政怎麼辦？結果逾20件罷免提議書都送進中選會了，賴清德在中常會卻隻字不提，甚至未約束黨內有人為了自身選舉抨擊林右昌。看來，賴清德似乎也不在意「接下來的執政怎麼辦」了。

老柯日前受訪對行政院長卓榮泰讚譽有加，稱卓是中華民國有史以來最穩的閣揆；對照賴清德不理會林右昌，別說是來日徐圖新北市長選舉，恐怕連眼前這個黨秘書長的位子都快要坐不穩了。