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罷免案查水表？ 花蓮選委會：依法行政作法有斟酌餘地

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣選委會。圖／報系資料照片
花蓮縣選委會。圖／報系資料照片

花蓮市戶政人員近日到民眾家中查對連署戶籍相關資料，引起「查水表」爭議，縣選委會今天表示，戶政人員是依法進行查對工作，沒有逾越權責，但執行方式造成爭議，有斟酌餘地，會再提醒務必依照相關規定，依法行政。

花蓮縣選委會總幹事、民政處副處長吳俊毅今天表示，選委會是選委機關，一定依法行政，3日收到中選會的查對名冊，即轉給戶政事務所進行查對工作，當天也召開選務座談會，依中選會的查對辦法相關規定向戶所人員說明查證事項，包括戶籍資料是否正確、身分別、是否居住滿4個月等，也提醒要注意保密、個資保護，不能外流。

吳俊毅表示，近日部分戶所查對行為引起爭議，經查證，是依照權責所作的行政調查，屬於事實調查。不過被問到執行方式是否需改進？吳俊毅表示，站在選委會的立場是不可以，執行方式有斟酌餘地，中選會近日已函文到縣選委會及戶所，縣選委會也會將3日座談會的會議紀錄，以正式公文發給各戶所，要求務必依法行政。

罷免

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